Премьер Канады выразил соболезнования в связи с убийством Кирка
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования по поводу смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка, заявив, что политическое насилие не имеет оправдания. "Я потрясен убийством Чарли Кирка. Политическое насилие не имеет оправдания, и каждый его акт угрожает демократии", - говорится в публикации премьера в соцсети X*. Сторонник президента США консервативный активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Ранее РИА Новости выяснило, что Кирк выступал против предоставления военной помощи Украине от США и называл Крым частью России.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
