https://ria.ru/20250911/kirk-2041110075.html

Премьер Канады выразил соболезнования в связи с убийством Кирка

Премьер Канады выразил соболезнования в связи с убийством Кирка - РИА Новости, 11.09.2025

Премьер Канады выразил соболезнования в связи с убийством Кирка

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования по поводу смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка, заявив, что политическое насилие... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T09:23:00+03:00

2025-09-11T09:23:00+03:00

2025-09-11T09:23:00+03:00

в мире

сша

канада

украина

чарли кирк

марк карни

покушение на американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041068765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97ae2f2ec3d2c7264fd332b8f62b4a54.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования по поводу смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка, заявив, что политическое насилие не имеет оправдания. "Я потрясен убийством Чарли Кирка. Политическое насилие не имеет оправдания, и каждый его акт угрожает демократии", - говорится в публикации премьера в соцсети X*. Сторонник президента США консервативный активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Ранее РИА Новости выяснило, что Кирк выступал против предоставления военной помощи Украине от США и называл Крым частью России.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20250911/tramp-2041089671.html

https://ria.ru/20250911/ssha-2041094069.html

сша

канада

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, канада, украина, чарли кирк, марк карни, покушение на американского политика чарли кирка