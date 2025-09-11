Рейтинг@Mail.ru
Премьер Канады выразил соболезнования в связи с убийством Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
09:23 11.09.2025
Премьер Канады выразил соболезнования в связи с убийством Кирка
Премьер Канады выразил соболезнования в связи с убийством Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Премьер Канады выразил соболезнования в связи с убийством Кирка
Премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования по поводу смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка, заявив, что политическое насилие... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования по поводу смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка, заявив, что политическое насилие не имеет оправдания. "Я потрясен убийством Чарли Кирка. Политическое насилие не имеет оправдания, и каждый его акт угрожает демократии", - говорится в публикации премьера в соцсети X*. Сторонник президента США консервативный активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Ранее РИА Новости выяснило, что Кирк выступал против предоставления военной помощи Украине от США и называл Крым частью России.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Премьер Канады выразил соболезнования в связи с убийством Кирка

Премьер Канады Карни заявил, что политическое насилие не имеет оправдания

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни выразил соболезнования по поводу смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка, заявив, что политическое насилие не имеет оправдания.
"Я потрясен убийством Чарли Кирка. Политическое насилие не имеет оправдания, и каждый его акт угрожает демократии", - говорится в публикации премьера в соцсети X*.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка
03:53
Сторонник президента США консервативный активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Ранее РИА Новости выяснило, что Кирк выступал против предоставления военной помощи Украине от США и называл Крым частью России.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Видео с предполагаемым убийцей Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Человек, убегающий с крыши после стрельбы в Кирка, попал на видео
05:42
 
