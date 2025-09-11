https://ria.ru/20250911/kirk-2041106557.html

Последний пост Кирка касался убийства украинской беженки

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Последний пост в социальных сетях консервативного американского активиста Чарли Кирка, убитого на мероприятии в Юте, касался убийства украинской беженки в США Ирины Заруцкой. Сторонник президента США консервативный активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Ранее РИА Новости выяснило, что Кирк выступал против предоставления военной помощи Украине от США и называл Крым частью России. "Если мы хотим, чтобы все изменилось, 100% необходимо политизировать бесчувственное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно политика позволила, чтобы жестокий монстр с 14 предыдущими задержаниями был свободен на улицах", - гласит пост Кирка в соцсети X*, опубликованный около 11 часов назад, то есть примерно за час до появления новостей о стрельбе. Примерно в это же время он опубликовал пост с фото момента убийства Заруцкой в Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). В последней публикации в Facebook** (запрещена в РФ как экстремистская - ред.) активист призывал к "полномасштабной войне" против преступности в США. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Всего на его счету 14 арестов. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки лежит на руках демократов из-за проводимой ими политики.*социальная сеть, выполняющая функции иноагена и признанная нежелательной в России** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

