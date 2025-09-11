Рейтинг@Mail.ru
Кирк в 2023 году высказывался о смерти от огнестрельного оружия - РИА Новости, 11.09.2025
08:37 11.09.2025
Кирк в 2023 году высказывался о смерти от огнестрельного оружия
Кирк в 2023 году высказывался о смерти от огнестрельного оружия - РИА Новости, 11.09.2025
Кирк в 2023 году высказывался о смерти от огнестрельного оружия
Консервативный американский активист Чарли Кирк, застреленный на мероприятии в Юте, ранее заявлял, что смерть от огнестрельного оружия является необходимым злом РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T08:37:00+03:00
2025-09-11T08:37:00+03:00
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Консервативный американский активист Чарли Кирк, застреленный на мероприятии в Юте, ранее заявлял, что смерть от огнестрельного оружия является необходимым злом для сохранения в США права на его ношение и хранение, выяснило РИА Новости. "Я думаю, что стоит, к сожалению, понести потери в несколько смертей от огнестрельного оружия каждый год ради того, чтобы у нас была Вторая поправка, защищающая наши другие, дарованные Богом права. Это разумное решение. Оно рационально", - заявлял он на публичном мероприятии в апреле 2023 года. Комментарии были им сделаны около недели спустя после массового убийства в школе в городе Нашвилл. "Вы никогда не сможете жить в обществе, где граждане вооружены и не будет ни одной смерти от огнестрельного оружия", - отмечал приближенный к президенту США Дональду Трампу активист. Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Ранее РИА Новости выяснило, что Кирк выступал против предоставления военной помощи Украине от США и называл Крым частью России.
сша
украина
республика крым
Кирк в 2023 году высказывался о смерти от огнестрельного оружия

Убитый в Юте Кирк ранее называл смерть от огнестрельного оружия необходимым злом

© AP Photo / Alex BrandonАмериканский политик Чарли Кирк
Американский политик Чарли Кирк
© AP Photo / Alex Brandon
Американский политик Чарли Кирк. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Консервативный американский активист Чарли Кирк, застреленный на мероприятии в Юте, ранее заявлял, что смерть от огнестрельного оружия является необходимым злом для сохранения в США права на его ношение и хранение, выяснило РИА Новости.
"Я думаю, что стоит, к сожалению, понести потери в несколько смертей от огнестрельного оружия каждый год ради того, чтобы у нас была Вторая поправка, защищающая наши другие, дарованные Богом права. Это разумное решение. Оно рационально", - заявлял он на публичном мероприятии в апреле 2023 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка
03:53
Комментарии были им сделаны около недели спустя после массового убийства в школе в городе Нашвилл.
"Вы никогда не сможете жить в обществе, где граждане вооружены и не будет ни одной смерти от огнестрельного оружия", - отмечал приближенный к президенту США Дональду Трампу активист.
Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице.
Ранее РИА Новости выяснило, что Кирк выступал против предоставления военной помощи Украине от США и называл Крым частью России.
Видео с предполагаемым убийцей Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Человек, убегающий с крыши после стрельбы в Кирка, попал на видео
05:42
 
