Кирк в 2023 году высказывался о смерти от огнестрельного оружия

Консервативный американский активист Чарли Кирк, застреленный на мероприятии в Юте, ранее заявлял, что смерть от огнестрельного оружия является необходимым злом РИА Новости, 11.09.2025
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Консервативный американский активист Чарли Кирк, застреленный на мероприятии в Юте, ранее заявлял, что смерть от огнестрельного оружия является необходимым злом для сохранения в США права на его ношение и хранение, выяснило РИА Новости. "Я думаю, что стоит, к сожалению, понести потери в несколько смертей от огнестрельного оружия каждый год ради того, чтобы у нас была Вторая поправка, защищающая наши другие, дарованные Богом права. Это разумное решение. Оно рационально", - заявлял он на публичном мероприятии в апреле 2023 года. Комментарии были им сделаны около недели спустя после массового убийства в школе в городе Нашвилл. "Вы никогда не сможете жить в обществе, где граждане вооружены и не будет ни одной смерти от огнестрельного оружия", - отмечал приближенный к президенту США Дональду Трампу активист. Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Ранее РИА Новости выяснило, что Кирк выступал против предоставления военной помощи Украине от США и называл Крым частью России.
