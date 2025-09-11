https://ria.ru/20250911/kirk-2041104791.html

Кирк в 2023 году высказывался о смерти от огнестрельного оружия

Кирк в 2023 году высказывался о смерти от огнестрельного оружия - РИА Новости, 11.09.2025

Кирк в 2023 году высказывался о смерти от огнестрельного оружия

Консервативный американский активист Чарли Кирк, застреленный на мероприятии в Юте, ранее заявлял, что смерть от огнестрельного оружия является необходимым злом РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T08:37:00+03:00

2025-09-11T08:37:00+03:00

2025-09-11T08:37:00+03:00

в мире

сша

украина

республика крым

чарли кирк

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072589_0:149:2860:1758_1920x0_80_0_0_4b1be9f57ac35115da2282232a668f87.jpg

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Консервативный американский активист Чарли Кирк, застреленный на мероприятии в Юте, ранее заявлял, что смерть от огнестрельного оружия является необходимым злом для сохранения в США права на его ношение и хранение, выяснило РИА Новости. "Я думаю, что стоит, к сожалению, понести потери в несколько смертей от огнестрельного оружия каждый год ради того, чтобы у нас была Вторая поправка, защищающая наши другие, дарованные Богом права. Это разумное решение. Оно рационально", - заявлял он на публичном мероприятии в апреле 2023 года. Комментарии были им сделаны около недели спустя после массового убийства в школе в городе Нашвилл. "Вы никогда не сможете жить в обществе, где граждане вооружены и не будет ни одной смерти от огнестрельного оружия", - отмечал приближенный к президенту США Дональду Трампу активист. Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Ранее РИА Новости выяснило, что Кирк выступал против предоставления военной помощи Украине от США и называл Крым частью России.

https://ria.ru/20250911/tramp-2041089671.html

https://ria.ru/20250911/ssha-2041094069.html

сша

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, республика крым, чарли кирк, дональд трамп