ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Консервативный американский активист Чарли Кирк, убитый на мероприятии в Юте, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ, выяснило РИА Новости. "(Президент США Дональд – ред.) Трамп знает правду о Зеленском. Он марионетка ЦРУ, которая повела собственный народ на ненужную бойню", - говорил Кирк. Сторонник президента США консервативный активист Чарли Кирк, который, как и в свое время Дональд Трамп, получил на мероприятии огнестрельное ранение, но не выжил, выступал против помощи Украине и называл Зеленского препятствием к миру.

