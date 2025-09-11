Рейтинг@Mail.ru
Убитый в Юте активист называл Зеленского марионеткой ЦРУ - РИА Новости, 11.09.2025
06:31 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/kirk-2041096867.html
Убитый в Юте активист называл Зеленского марионеткой ЦРУ
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Консервативный американский активист Чарли Кирк, убитый на мероприятии в Юте, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ, выяснило РИА Новости. "(Президент США Дональд – ред.) Трамп знает правду о Зеленском. Он марионетка ЦРУ, которая повела собственный народ на ненужную бойню", - говорил Кирк. Сторонник президента США консервативный активист Чарли Кирк, который, как и в свое время Дональд Трамп, получил на мероприятии огнестрельное ранение, но не выжил, выступал против помощи Украине и называл Зеленского препятствием к миру.
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Консервативный американский активист Чарли Кирк, убитый на мероприятии в Юте, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ, выяснило РИА Новости.
"(Президент США Дональд – ред.) Трамп знает правду о Зеленском. Он марионетка ЦРУ, которая повела собственный народ на ненужную бойню", - говорил Кирк.
Сторонник президента США консервативный активист Чарли Кирк, который, как и в свое время Дональд Трамп, получил на мероприятии огнестрельное ранение, но не выжил, выступал против помощи Украине и называл Зеленского препятствием к миру.
Убитый в Юте американский активист называл Крым частью России
