Убитый в Юте американский активист называл Крым частью России
Убитый в Юте американский активист называл Крым частью России - РИА Новости, 11.09.2025
Убитый в Юте американский активист называл Крым частью России
Убитый в Юте американский активист называл Крым частью России

РИА Новости, 11.09.2025
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Консервативный американский активист Чарли Кирк, убитый на мероприятии в Юте, называл Крым частью России, которая никогда не должна была быть передана Украине, выяснило РИА Новости. "Он всегда был частью России. Он никогда не должен был быть передан", - заявлял Кирк в своем шоу the Charlie Kirk Show ранее в этом году. Активист отмечал, что полуостров населен русскими и хочет быть с Россией. "Крым нельзя забрать (у России - ред.), и точка", - заявил Кирк. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице.
Убитый в Юте американский активист называл Крым частью России
