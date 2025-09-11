https://ria.ru/20250911/kirk-2041095495.html
Убитый в Юте активист назвал Зеленского препятствием для мира
в мире
сша
владимир зеленский
чарли кирк
фбр
юта
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Консервативный американский активист Чарли Кирк, убитый на мероприятии в Юте, называл Владимира Зеленского препятствием для мирного процесса, выяснило РИА Новости. "Зеленский сопротивляется мирной инициативе США… Это Зеленский, кто сейчас стоит на пути потенциального мирного плана", - заявлял Кирк в своем шоу the Charlie Kirk Show ранее в этом году. Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании человека в связи с инцидентом, который был освобожден после допроса.
