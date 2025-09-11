Рейтинг@Mail.ru
Задержанного после убийства Кирка освободили - РИА Новости, 11.09.2025
03:06 11.09.2025 (обновлено: 10:13 11.09.2025)
Задержанного после убийства Кирка освободили
Директор ФБР Кэш Патель сообщил в социальной сети Х об освобождении лица, задержанного ранее властями после убийства консервативного политика и активиста Чарли... РИА Новости, 11.09.2025
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель сообщил в социальной сети Х об освобождении лица, задержанного ранее властями после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка."Задержанный был освобожден после допроса сотрудниками правоохранительных органов. Наше расследование продолжается, и мы продолжим публиковать информацию в целях обеспечения прозрачности", - заявил Патель.Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого.
© AP Photo / Tyler TateСотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка
Сотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель сообщил в социальной сети Х об освобождении лица, задержанного ранее властями после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка.
"Задержанный был освобожден после допроса сотрудниками правоохранительных органов. Наше расследование продолжается, и мы продолжим публиковать информацию в целях обеспечения прозрачности", - заявил Патель.
Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого.
Губернатор штата Юта назвал убийство Кирка политическим
