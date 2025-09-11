Задержанного после убийства Кирка освободили

https://ria.ru/20250911/kirk-2041086799.html

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель сообщил в социальной сети Х об освобождении лица, задержанного ранее властями после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка."Задержанный был освобожден после допроса сотрудниками правоохранительных органов. Наше расследование продолжается, и мы продолжим публиковать информацию в целях обеспечения прозрачности", - заявил Патель.Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, впоследствии он скончался в больнице. Директор ФБР сообщил о задержании подозреваемого.

