https://ria.ru/20250911/kirk-2041082890.html
В США задержали подозреваемого в убийстве соратника Трампа Кирка
В США задержали подозреваемого в убийстве соратника Трампа Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
В США задержали подозреваемого в убийстве соратника Трампа Кирка
Подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США задержали, сообщил директор ФБР Кэш Патель в соцсети Х. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T01:31:00+03:00
2025-09-11T01:31:00+03:00
2025-09-11T01:45:00+03:00
в мире
дональд трамп
кэш патель
сша
россия
фбр
покушение на американского политика чарли кирка
чарли кирк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072589_0:149:2860:1758_1920x0_80_0_0_4b1be9f57ac35115da2282232a668f87.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США задержали, сообщил директор ФБР Кэш Патель в соцсети Х."Фигурант (расследования об. — Прим. ред.) ужасной стрельбе, которая сегодня унесла жизнь Чарли Кирка, отныне находится под стражей", — написал он.Убийство соратника ТрампаЧто известно о КиркеВ 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.В своих публичных высказываниях Кирк критиковал киевский режим, выступал против предоставления военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией. Он активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
https://ria.ru/20250910/kirk-2041075454.html
https://ria.ru/20250910/ssha-2041074346.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072589_159:0:2702:1907_1920x0_80_0_0_3f49426bafc0bf04693f5a5c3e9c77ca.jpg
Покушение на политика Чарли Кирка
Покушение на политика Чарли Кирка
2025-09-11T01:31
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, кэш патель, сша, россия, фбр, покушение на американского политика чарли кирка, чарли кирк
В мире, Дональд Трамп, Кэш Патель, США, Россия, ФБР, Покушение на американского политика Чарли Кирка, Чарли Кирк