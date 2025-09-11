https://ria.ru/20250911/kirk-2041082890.html

В США задержали подозреваемого в убийстве соратника Трампа Кирка

В США задержали подозреваемого в убийстве соратника Трампа Кирка - РИА Новости, 11.09.2025

В США задержали подозреваемого в убийстве соратника Трампа Кирка

Подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США задержали, сообщил директор ФБР Кэш Патель в соцсети Х. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T01:31:00+03:00

2025-09-11T01:31:00+03:00

2025-09-11T01:45:00+03:00

в мире

дональд трамп

кэш патель

сша

россия

фбр

покушение на американского политика чарли кирка

чарли кирк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072589_0:149:2860:1758_1920x0_80_0_0_4b1be9f57ac35115da2282232a668f87.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США задержали, сообщил директор ФБР Кэш Патель в соцсети Х."Фигурант (расследования об. — Прим. ред.) ужасной стрельбе, которая сегодня унесла жизнь Чарли Кирка, отныне находится под стражей", — написал он.Убийство соратника ТрампаЧто известно о КиркеВ 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.В своих публичных высказываниях Кирк критиковал киевский режим, выступал против предоставления военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией. Он активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.

https://ria.ru/20250910/kirk-2041075454.html

https://ria.ru/20250910/ssha-2041074346.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на политика Чарли Кирка Покушение на политика Чарли Кирка 2025-09-11T01:31 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дональд трамп, кэш патель, сша, россия, фбр, покушение на американского политика чарли кирка, чарли кирк