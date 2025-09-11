Рейтинг@Mail.ru
В США задержали подозреваемого в убийстве соратника Трампа Кирка
01:31 11.09.2025 (обновлено: 01:45 11.09.2025)
В США задержали подозреваемого в убийстве соратника Трампа Кирка
В США задержали подозреваемого в убийстве соратника Трампа Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
В США задержали подозреваемого в убийстве соратника Трампа Кирка
Подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США задержали, сообщил директор ФБР Кэш Патель в соцсети Х. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США задержали, сообщил директор ФБР Кэш Патель в соцсети Х."Фигурант (расследования об. — Прим. ред.) ужасной стрельбе, которая сегодня унесла жизнь Чарли Кирка, отныне находится под стражей", — написал он.Убийство соратника ТрампаЧто известно о КиркеВ 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.В своих публичных высказываниях Кирк критиковал киевский режим, выступал против предоставления военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией. Он активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
Покушение на политика Чарли Кирка
Покушение на политика Чарли Кирка
В США задержали подозреваемого в убийстве соратника Трампа Кирка

МОСКВА, 11 сен РИА Новости. Подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в США задержали, сообщил директор ФБР Кэш Патель в соцсети Х.
"Фигурант (расследования об. — Прим. ред.) ужасной стрельбе, которая сегодня унесла жизнь Чарли Кирка, отныне находится под стражей", — написал он.

Убийство соратника Трампа

  • Покушение произошло на массовом мероприятии в Университете долины Юта в среду.
  • По Кирку открыли огонь, когда он отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах.
  • По словам очевидцев, пуля попала в шею.
  • Изначально сообщалось, что активист выжил, но находится в критическом состоянии.
  • Позже его смерть подтвердил президент США Дональд Трамп.
  • Хозяин Белого дома также выразил соболезнования семье погибшего.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Белый дом следит за развитием ситуации после покушения на Кирка
Вчера, 23:31

Что известно о Кирке

В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он спорит со сторонниками Демократической партии.
В своих публичных высказываниях Кирк критиковал киевский режим, выступал против предоставления военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией. Он активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".
Американский политик Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, сообщают СМИ
Вчера, 23:25
* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
 
