Сайт движения Медведчука подвергся кибератаке третий раз за неделю
2025-09-11T10:21:00+03:00
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Сайт движения "Другая Украина", председателем совета которого является экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, в третий раз на текущей неделе подвергся DDoS-атаке, сообщает движение в четверг. "На сайт движения "Другая Украина" совершена третья на этой неделе масштабная DDoS-атака. Это жесткая и целенаправленная попытка заткнуть нам рот и ограничить доступ к правдивой информации о преступлениях режима Зеленского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения. Уточняется, что в настоящий момент технические специалисты работают над восстановлением доступа к сайту.
