Сайт движения Медведчука подвергся кибератаке третий раз за неделю - РИА Новости, 11.09.2025
10:21 11.09.2025
Сайт движения Медведчука подвергся кибератаке третий раз за неделю
в мире
украина
виктор медведчук
кибератака
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Сайт движения "Другая Украина", председателем совета которого является экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, в третий раз на текущей неделе подвергся DDoS-атаке, сообщает движение в четверг. "На сайт движения "Другая Украина" совершена третья на этой неделе масштабная DDoS-атака. Это жесткая и целенаправленная попытка заткнуть нам рот и ограничить доступ к правдивой информации о преступлениях режима Зеленского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения. Уточняется, что в настоящий момент технические специалисты работают над восстановлением доступа к сайту.
в мире, украина, виктор медведчук, кибератака
В мире, Украина, Виктор Медведчук, кибератака
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Сайт движения "Другая Украина", председателем совета которого является экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, в третий раз на текущей неделе подвергся DDoS-атаке, сообщает движение в четверг.
"На сайт движения "Другая Украина" совершена третья на этой неделе масштабная DDoS-атака. Это жесткая и целенаправленная попытка заткнуть нам рот и ограничить доступ к правдивой информации о преступлениях режима Зеленского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.
Уточняется, что в настоящий момент технические специалисты работают над восстановлением доступа к сайту.
В мире, Украина, Виктор Медведчук, кибератака
 
 
