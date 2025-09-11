https://ria.ru/20250911/kiberataka-2041126650.html

Сайт движения Медведчука подвергся кибератаке третий раз за неделю

Сайт движения Медведчука подвергся кибератаке третий раз за неделю - РИА Новости, 11.09.2025

Сайт движения Медведчука подвергся кибератаке третий раз за неделю

Сайт движения "Другая Украина", председателем совета которого является экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T10:21:00+03:00

2025-09-11T10:21:00+03:00

2025-09-11T10:21:00+03:00

в мире

украина

виктор медведчук

кибератака

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646026_0:0:2773:1561_1920x0_80_0_0_d514a42112d7a3f18c32bc4b8c876f98.jpg

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Сайт движения "Другая Украина", председателем совета которого является экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, в третий раз на текущей неделе подвергся DDoS-атаке, сообщает движение в четверг. "На сайт движения "Другая Украина" совершена третья на этой неделе масштабная DDoS-атака. Это жесткая и целенаправленная попытка заткнуть нам рот и ограничить доступ к правдивой информации о преступлениях режима Зеленского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения. Уточняется, что в настоящий момент технические специалисты работают над восстановлением доступа к сайту.

https://ria.ru/20250908/medvedchuk-2040374161.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, виктор медведчук, кибератака