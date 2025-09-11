https://ria.ru/20250911/khristiane-2041170966.html

Патриарх Кирилл рассказал, почему христианам не стоит пить

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по случаю Дня трезвости заявил, что только трезвый человек способен отличать правду от лжи, принимать правильные решения и бороться с соблазнами и страстями - к чему и призваны христиане. В Русской православной церкви 11 сентября вспоминают усекновение главы Иоанна Предтечи (Крестителя) - святой был обезглавлен, а царь Ирод, отдавший приказ, по преданию, принял это решение во время пьяного пира. Он прилюдно дал обещание своей супруге выполнить любую ее просьбу - она захотела казнить Иоанна Крестителя, которому мстила. Иоанн Предтеча – последний пророк, он возвестил о пришествии на землю Иисуса Христа и сам крестил его в реке Иордан. РПЦ установила на 11 сентября День трезвости. "Только в трезвом уме мы способны отличать истину от лжи, принимать здравые решения, бороться со страстями и не поддаваться соблазнам — делать все то, к чему мы призваны как христиане. Дабы напомнить людям о необходимости всегда иметь ясные мысли, доброе сердце и благую волю, Русская православная церковь в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи установила День трезвости", - написал патриарх Кирилл в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ. По его словам, усекновение главы Иоанна Крестителя – это история о двух видах верности — добру и злу. "Предтеча верен Богу и не отрекается от него даже перед лицом смерти. Ирод тоже верен, но не Господу, а своему безумному обещанию: чтобы сохранить авторитет в глазах сотрапезников, ему приходится сдержать опрометчиво данное слово. Конечно, царь был опечален злым желанием Иродиады умертвить пророка, потому что почитал Иоанна как святого, но поскольку рассудок его был затуманен хмельными напитками, он все-таки отдал страшный приказ", - пояснил предстоятель Русской церкви. Патриарх Кирилл также с удовлетворением отметил, что в последние годы в России снизилось употребление алкоголя и табака, и напомнил о том, что нужно ежедневно работать над собой, воздерживаясь от пороков и страстей.

