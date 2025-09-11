https://ria.ru/20250911/khoroshavin-2041091922.html

Экс-губернатору Хабаровского края дали три свидания с родственниками

Экс-губернатору Хабаровского края дали три свидания с родственниками - РИА Новости, 11.09.2025

Экс-губернатору Хабаровского края дали три свидания с родственниками

Администрация хабаровской колонии предоставила три дополнительных свидания с родственниками бывшему сахалинскому губернатору Александру Хорошавину, получившему... РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Администрация хабаровской колонии предоставила три дополнительных свидания с родственниками бывшему сахалинскому губернатору Александру Хорошавину, получившему 15 лет за взяточничество, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "За активное участие в воспитательных мероприятиях и хорошее поведение был три раза поощрен в виде дополнительного длительного свидания", - сказано в документах. В материалах уточняется, что хорошим его поведение было не всегда - он также допустил восемь нарушений режима, помещался в ШИЗО и даже больше года провел в строгих условиях отбывания наказания. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.

хабаровский край

