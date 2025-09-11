Рейтинг@Mail.ru
Спецпосланник Трампа прибыл в Киев - РИА Новости, 11.09.2025
14:58 11.09.2025 (обновлено: 15:08 11.09.2025)
Спецпосланник Трампа прибыл в Киев
Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог прибыл с визитом в Киев, сообщило агентство "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники. РИА Новости, 11.09.2025
в мире
киев
сша
кит келлог
дональд трамп
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог прибыл с визитом в Киев, сообщило агентство "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники."Келлог прибыл с визитом в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.О сроках и программе визита Келлога пока не сообщается.
в мире, киев, сша, кит келлог, дональд трамп
В мире, Киев, США, Кит Келлог, Дональд Трамп
© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог прибыл с визитом в Киев, сообщило агентство "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники.
"Келлог прибыл с визитом в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
О сроках и программе визита Келлога пока не сообщается.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Реалистичный сценарий". Каллас сделала новое заявление об Украине
