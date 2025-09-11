https://ria.ru/20250911/kellog-2041212212.html
Спецпосланник Трампа прибыл в Киев
2025-09-11T14:58:00+03:00
2025-09-11T14:58:00+03:00
2025-09-11T15:08:00+03:00
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог прибыл с визитом в Киев, сообщило агентство "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники."Келлог прибыл с визитом в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.О сроках и программе визита Келлога пока не сообщается.
