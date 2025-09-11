Рейтинг@Mail.ru
В Катманду восстановили движение туристических автобусов
Туризм
 
13:07 11.09.2025
В Катманду восстановили движение туристических автобусов
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Движение туристических автобусов между аэропортом и гостиницами в Катманду, нарушенное из-за беспорядков, восстановлено, они начали выполнять маршруты с четверга, сообщило посольство России в Непале."Восстановлено движение шаттл-автобусов для иностранных туристов, находящихся в Катманду. С 11 сентября автобусы курсируют между аэропортом и основными гостиницами непальской столицы", - написало посольство в своем канале в Telegram, приведя маршруты автобусов, а также контактные телефоны сопровождающих их помощников.Отмечается, что автобусы движутся по маршрутам непрерывно.
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Движение туристических автобусов между аэропортом и гостиницами в Катманду, нарушенное из-за беспорядков, восстановлено, они начали выполнять маршруты с четверга, сообщило посольство России в Непале.
"Восстановлено движение шаттл-автобусов для иностранных туристов, находящихся в Катманду. С 11 сентября автобусы курсируют между аэропортом и основными гостиницами непальской столицы", - написало посольство в своем канале в Telegram, приведя маршруты автобусов, а также контактные телефоны сопровождающих их помощников.
Отмечается, что автобусы движутся по маршрутам непрерывно.
Протесты в Катманду, Непал - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Посольство в Непале рассказало об обращениях россиян из-за протестов
12:18
 
