Члены СБ ООН осудили удары по Катару
Члены СБ ООН осудили удары по Катару - РИА Новости, 11.09.2025
Члены СБ ООН осудили удары по Катару
Члены Совета безопасности ООН в совместном заявлении для прессы осудили удары по территории Катара и выразили поддержку суверенитету и территориальной... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T21:03:00+03:00
2025-09-11T21:03:00+03:00
2025-09-11T21:09:00+03:00
катар
оон
израиль
в мире
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg
ООН, 11 сен - РИА Новости. Члены Совета безопасности ООН в совместном заявлении для прессы осудили удары по территории Катара и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности страны."Члены Совета безопасности осудили недавние удары по Дохе", - говорится в заявлении.Вместе с тем в нем не указано, что именно Израиль нанес удары.Также в заявлении отмечается, что члены Совбеза подчеркнули важность деэскалации и "выразили свою солидарность с Катаром"."Они подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара в соответствии с принципами Устава ООН", - добавляется в заявлении.
катар
израиль
Члены СБ ООН осудили удары по Катару
