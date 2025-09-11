Рейтинг@Mail.ru
Члены СБ ООН осудили удары по Катару
21:03 11.09.2025 (обновлено: 21:09 11.09.2025)
Члены СБ ООН осудили удары по Катару
Члены СБ ООН осудили удары по Катару
Члены Совета безопасности ООН в совместном заявлении для прессы осудили удары по территории Катара и выразили поддержку суверенитету и территориальной... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T21:03:00+03:00
2025-09-11T21:09:00+03:00
ООН, 11 сен - РИА Новости. Члены Совета безопасности ООН в совместном заявлении для прессы осудили удары по территории Катара и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности страны."Члены Совета безопасности осудили недавние удары по Дохе", - говорится в заявлении.Вместе с тем в нем не указано, что именно Израиль нанес удары.Также в заявлении отмечается, что члены Совбеза подчеркнули важность деэскалации и "выразили свою солидарность с Катаром"."Они подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара в соответствии с принципами Устава ООН", - добавляется в заявлении.
Члены СБ ООН осудили удары по Катару

Члены СБ ООН в совместном заявлении осудили удары Израиля по Катару

Дым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
ООН, 11 сен - РИА Новости. Члены Совета безопасности ООН в совместном заявлении для прессы осудили удары по территории Катара и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности страны.
"Члены Совета безопасности осудили недавние удары по Дохе", - говорится в заявлении.
Вместе с тем в нем не указано, что именно Израиль нанес удары.
Также в заявлении отмечается, что члены Совбеза подчеркнули важность деэскалации и "выразили свою солидарность с Катаром".
"Они подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара в соответствии с принципами Устава ООН", - добавляется в заявлении.
Дружественный огонь. Чем опасен для Вашингтона удар Израиля по Катару
Дружественный огонь. Чем опасен для Вашингтона удар Израиля по Катару
10 сентября, 16:32
 
