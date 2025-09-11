https://ria.ru/20250911/katar-2041314599.html

Члены СБ ООН осудили удары по Катару

Члены СБ ООН осудили удары по Катару - РИА Новости, 11.09.2025

Члены СБ ООН осудили удары по Катару

Члены Совета безопасности ООН в совместном заявлении для прессы осудили удары по территории Катара и выразили поддержку суверенитету и территориальной... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T21:03:00+03:00

2025-09-11T21:03:00+03:00

2025-09-11T21:09:00+03:00

катар

оон

израиль

в мире

совет безопасности оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg

ООН, 11 сен - РИА Новости. Члены Совета безопасности ООН в совместном заявлении для прессы осудили удары по территории Катара и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности страны."Члены Совета безопасности осудили недавние удары по Дохе", - говорится в заявлении.Вместе с тем в нем не указано, что именно Израиль нанес удары.Также в заявлении отмечается, что члены Совбеза подчеркнули важность деэскалации и "выразили свою солидарность с Катаром"."Они подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Катара в соответствии с принципами Устава ООН", - добавляется в заявлении.

https://ria.ru/20250910/katar-2040985681.html

катар

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

катар, оон, израиль, в мире, совет безопасности оон