Представители 19 партий примут участие в выборах в единый день голосования

Представители 19 партий примут участие в выборах в единый день голосования

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На выборы разного уровня в ЕДГ-2025 зарегистрированы кандидатами представители 19 политических партий, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Было зарегистрировано 23 политические партии… 23 партии, которые имели право участвовать в выборах. Сейчас своих кандидатов выдвинули из этих 23 - 20 партий. Зарегистрированы кандидаты которые были выдвинуты 19 партиями" - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Она отметила, что три российские политические партии пропустили выборы в единый день голосования 2025 года. "Три партии пропустили выборы. Не знаю, проигнорировали или посчитали, что по разным причинам, нецелесообразно участвовать в них", - добавила Памфилова.В единый день голосования, 12-14 сентября 2025 года, запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

