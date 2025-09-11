https://ria.ru/20250911/kandidaty-2041138274.html
Представители 19 партий примут участие в выборах в единый день голосования
Представители 19 партий примут участие в выборах в единый день голосования - РИА Новости, 11.09.2025
Представители 19 партий примут участие в выборах в единый день голосования
На выборы разного уровня в ЕДГ-2025 зарегистрированы кандидатами представители 19 политических партий, заявила председатель Центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T10:57:00+03:00
2025-09-11T10:57:00+03:00
2025-09-11T11:09:00+03:00
россия
элла памфилова
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:118:2881:1738_1920x0_80_0_0_618cc88e3c155649dfe96b4c91707abe.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На выборы разного уровня в ЕДГ-2025 зарегистрированы кандидатами представители 19 политических партий, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Было зарегистрировано 23 политические партии… 23 партии, которые имели право участвовать в выборах. Сейчас своих кандидатов выдвинули из этих 23 - 20 партий. Зарегистрированы кандидаты которые были выдвинуты 19 партиями" - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Она отметила, что три российские политические партии пропустили выборы в единый день голосования 2025 года. "Три партии пропустили выборы. Не знаю, проигнорировали или посчитали, что по разным причинам, нецелесообразно участвовать в них", - добавила Памфилова.В единый день голосования, 12-14 сентября 2025 года, запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
https://ria.ru/20250911/pamfilova-2041123981.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018412148_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1cef40bfe31b5d2bbfd932ad5c7a264f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, элла памфилова, политика
Россия, Элла Памфилова, Политика
Представители 19 партий примут участие в выборах в единый день голосования
Памфилова: представители 19 политических партий зарегистрировались на выборы
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На выборы разного уровня в ЕДГ-2025 зарегистрированы кандидатами представители 19 политических партий, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Было зарегистрировано 23 политические партии… 23 партии, которые имели право участвовать в выборах. Сейчас своих кандидатов выдвинули из этих 23 - 20 партий. Зарегистрированы кандидаты которые были выдвинуты 19 партиями" - сказала Памфилова
в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
Она отметила, что три российские политические партии пропустили выборы в единый день голосования 2025 года.
"Три партии пропустили выборы. Не знаю, проигнорировали или посчитали, что по разным причинам, нецелесообразно участвовать в них", - добавила Памфилова.
В единый день голосования, 12-14 сентября 2025 года, запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.