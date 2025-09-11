Рейтинг@Mail.ru
На выборах глав регионов зарегистрированы 94 кандидата
11:03 11.09.2025
На выборах глав регионов зарегистрированы 94 кандидата
На выборах глав регионов зарегистрированы 94 кандидата - РИА Новости, 11.09.2025
На выборах глав регионов зарегистрированы 94 кандидата
На выборы высших должностных лиц регионов было выдвинуто 134 кандидата, зарегистрировано - 94, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На выборы высших должностных лиц регионов было выдвинуто 134 кандидата, зарегистрировано - 94, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "На выборы высших должностных лиц было выдвинуто 134 кандидата, в том числе 115 от 16 партий, 19 в порядке самовыдвижения, и вот вы видите результаты регистрации. То есть это 70% от выдвинувшихся, то есть 93 кандидата от 10 партий, 1 самовыдвиженец", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
На выборах глав регионов зарегистрированы 94 кандидата

На выборах глав регионов зарегистрированы 94 кандидата из 134 выдвинутых

Женщина голосует на избирательном участке. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На выборы высших должностных лиц регионов было выдвинуто 134 кандидата, зарегистрировано - 94, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"На выборы высших должностных лиц было выдвинуто 134 кандидата, в том числе 115 от 16 партий, 19 в порядке самовыдвижения, и вот вы видите результаты регистрации. То есть это 70% от выдвинувшихся, то есть 93 кандидата от 10 партий, 1 самовыдвиженец", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
ЦИК не откажется от традиционных элементов голосования, заявила Памфилова
