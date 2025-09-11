https://ria.ru/20250911/kandidat-2041139150.html

На выборах глав регионов зарегистрированы 94 кандидата

На выборах глав регионов зарегистрированы 94 кандидата - РИА Новости, 11.09.2025

На выборах глав регионов зарегистрированы 94 кандидата

На выборы высших должностных лиц регионов было выдвинуто 134 кандидата, зарегистрировано - 94, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На выборы высших должностных лиц регионов было выдвинуто 134 кандидата, зарегистрировано - 94, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "На выборы высших должностных лиц было выдвинуто 134 кандидата, в том числе 115 от 16 партий, 19 в порядке самовыдвижения, и вот вы видите результаты регистрации. То есть это 70% от выдвинувшихся, то есть 93 кандидата от 10 партий, 1 самовыдвиженец", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

