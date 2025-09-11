В ЦИК рассказали о решениях по выборам на Камчатке и в Курской области

https://ria.ru/20250911/kamchatka-2041133174.html

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Проголосовать на выборах в ЕДГ-2025 можно будет вне помещения на Камчатке и в Курской области в соответствии с решением ЦИК, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "На Камчатке и Курской области, на Камчатке вы понимаете почему, там была сложнейшая ситуация, связанная с природными катаклизмами, и в Курской области тоже все понимаете, там тоже сложная ситуация, в соответствии с нашим решением, решением Центральной избирательной комиссии, будет применяться еще одна дополнительная форма голосования, голосование вне помещения - для голосования в пригодных для этого местах", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

