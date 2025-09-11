Рейтинг@Mail.ru
В ЦИК рассказали о решениях по выборам на Камчатке и в Курской области - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/kamchatka-2041133174.html
В ЦИК рассказали о решениях по выборам на Камчатке и в Курской области
В ЦИК рассказали о решениях по выборам на Камчатке и в Курской области - РИА Новости, 11.09.2025
В ЦИК рассказали о решениях по выборам на Камчатке и в Курской области
Проголосовать на выборах в ЕДГ-2025 можно будет вне помещения на Камчатке и в Курской области в соответствии с решением ЦИК, заявила глава Центризбиркома РФ... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T10:46:00+03:00
2025-09-11T10:46:00+03:00
россия
камчатка
курская область
элла памфилова
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750857088_0:323:3068:2048_1920x0_80_0_0_574881fade3ae62b5d10a748042bba02.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Проголосовать на выборах в ЕДГ-2025 можно будет вне помещения на Камчатке и в Курской области в соответствии с решением ЦИК, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "На Камчатке и Курской области, на Камчатке вы понимаете почему, там была сложнейшая ситуация, связанная с природными катаклизмами, и в Курской области тоже все понимаете, там тоже сложная ситуация, в соответствии с нашим решением, решением Центральной избирательной комиссии, будет применяться еще одна дополнительная форма голосования, голосование вне помещения - для голосования в пригодных для этого местах", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250911/pamfilova-2041132846.html
https://ria.ru/20250911/ria-2041107594.html
россия
камчатка
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750857088_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_114b9497ab61c893bbfdc351fd87f196.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, камчатка, курская область, элла памфилова, политика
Россия, Камчатка, Курская область, Элла Памфилова, Политика
В ЦИК рассказали о решениях по выборам на Камчатке и в Курской области

На Камчатке и в Курской области можно будет проголосовать вне помещения

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Работа Информационного центра ЦИК РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Проголосовать на выборах в ЕДГ-2025 можно будет вне помещения на Камчатке и в Курской области в соответствии с решением ЦИК, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"На Камчатке и Курской области, на Камчатке вы понимаете почему, там была сложнейшая ситуация, связанная с природными катаклизмами, и в Курской области тоже все понимаете, там тоже сложная ситуация, в соответствии с нашим решением, решением Центральной избирательной комиссии, будет применяться еще одна дополнительная форма голосования, голосование вне помещения - для голосования в пригодных для этого местах", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Памфилова рассказала о создании резервных помещений для голосования
10:45
Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Запад пытается дискредитировать выборы в России, заявил Пискарев
09:06
 
РоссияКамчаткаКурская областьЭлла ПамфиловаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала