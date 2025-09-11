https://ria.ru/20250911/kamchatka-2041098956.html
Против жителя Камчатки возбудили дело за сокрытие ВНЖ за рубежом
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском следователи СК России возбудили уголовное дело в отношении мужчины, не сообщившего о получении вида на жительство в иностранном государстве, сообщает пресс-служба следственного управления. "Следственными органами СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации, который подозревается в неуведомлении о наличии вида на жительство иностранного государства (статья 330.2 УК РФ)", – проинформировали в СК. По данным следствия, в 2014 году 57-летний гражданин России, находясь в другом государстве, получил вид на жительство, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства, и до сентября этого года не сообщил об этом в соответствующие органы Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что оперативное сопровождение по уголовному делу ведут сотрудники регионального УФСБ.
