Против жителя Камчатки возбудили дело за сокрытие ВНЖ за рубежом - РИА Новости, 11.09.2025
07:08 11.09.2025
Против жителя Камчатки возбудили дело за сокрытие ВНЖ за рубежом
В Петропавловске-Камчатском следователи СК России возбудили уголовное дело в отношении мужчины, не сообщившего о получении вида на жительство в иностранном... РИА Новости, 11.09.2025
происшествия
россия
петропавловск-камчатский
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
камчатка
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском следователи СК России возбудили уголовное дело в отношении мужчины, не сообщившего о получении вида на жительство в иностранном государстве, сообщает пресс-служба следственного управления. "Следственными органами СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации, который подозревается в неуведомлении о наличии вида на жительство иностранного государства (статья 330.2 УК РФ)", – проинформировали в СК. По данным следствия, в 2014 году 57-летний гражданин России, находясь в другом государстве, получил вид на жительство, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства, и до сентября этого года не сообщил об этом в соответствующие органы Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что оперативное сопровождение по уголовному делу ведут сотрудники регионального УФСБ.
россия
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
2025
Против жителя Камчатки возбудили дело за сокрытие ВНЖ за рубежом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском следователи СК России возбудили уголовное дело в отношении мужчины, не сообщившего о получении вида на жительство в иностранном государстве, сообщает пресс-служба следственного управления.
"Следственными органами СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации, который подозревается в неуведомлении о наличии вида на жительство иностранного государства (статья 330.2 УК РФ)", – проинформировали в СК.
По данным следствия, в 2014 году 57-летний гражданин России, находясь в другом государстве, получил вид на жительство, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства, и до сентября этого года не сообщил об этом в соответствующие органы Российской Федерации.
В ведомстве уточнили, что оперативное сопровождение по уголовному делу ведут сотрудники регионального УФСБ.
Происшествия
 
 
