В ДТП на Камчатке погибли два человека
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. Два человека погибли и один госпитализирован в результате опрокидывания автомобиля в кювет на трассе Елизово – Термальный в
2025-09-11T03:57:00+03:00
2025-09-11T03:57:00+03:00
2025-09-11T03:57:00+03:00
происшествия
елизово
камчатский край
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. Два человека погибли и один госпитализирован в результате опрокидывания автомобиля в кювет на трассе Елизово – Термальный в Камчатском крае, сообщает Госавтоинспекция Камчатского края. "Трагедия произошла сегодня ночью на трассе Елизово — Термальный. По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота-Королла", двигаясь на большой скорости в районе ул. Мирная с. Паратунка, не справился с управлением, совершил опрокидывание в кювет, в результате чего двое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия, один доставлен в реанимационное отделение Елизовской районной больницы", – проинформировали в надзорном ведомстве. В Госавтоинспекции региона отметили, что водитель не учёл дорожные и метеорологические условия — ночью был сильный ливень. В результате машина опрокинулась и врезалась в дерево. Выжившего пассажира оперативно доставили в Елизовскую районную больницу. "Сейчас он находится в реанимации с переломами и повреждениями мягких тканей. Его состояние медики оценивают как средней тяжести", — сообщили РИА Новости в минздраве региона. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, проинформировали в прокуратуре.
происшествия, елизово, камчатский край
Происшествия, Елизово, Камчатский край
