"Реалистичный сценарий". Каллас сделала новое заявление об Украине
11:28 11.09.2025 (обновлено: 11:29 11.09.2025)
"Реалистичный сценарий". Каллас сделала новое заявление об Украине
Конфликт на Украине будет идти еще несколько лет, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, чьи слова передает EFE.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине будет идти еще несколько лет, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, чьи слова передает EFE."Я считаю, что реалистичный сценарий — продолжение конфликта еще пару лет", — утверждает она.По ее мнению, пессимистичным сценарием завершения боевых действий будет исход, при котором Украина должна пойти на территориальные уступки.На прошлой неделе Владимир Путин после визита в Китай заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. При этом он назвал его исполняющим обязанности главы администрации, подчеркнув, что президентский мандат Зеленского истек.Зеленский в интервью телеканалу ABC отказался от визита в Москву, но при этом заявил, что готов к встрече в любом формате.Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Каллас считает, что конфликт на Украине продлится еще несколько лет

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине будет идти еще несколько лет, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, чьи слова передает EFE.
"Я считаю, что реалистичный сценарий — продолжение конфликта еще пару лет", — утверждает она.
Президент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Выпад Стубба в адрес России вызвал резкую реакцию на Западе
10:33
По ее мнению, пессимистичным сценарием завершения боевых действий будет исход, при котором Украина должна пойти на территориальные уступки.
На прошлой неделе Владимир Путин после визита в Китай заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. При этом он назвал его исполняющим обязанности главы администрации, подчеркнув, что президентский мандат Зеленского истек.
Зеленский в интервью телеканалу ABC отказался от визита в Москву, но при этом заявил, что готов к встрече в любом формате.
Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Переходят в режим истерии". Во Франции раскрыли план Запада против России
09:40
 
