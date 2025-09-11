"Реалистичный сценарий". Каллас сделала новое заявление об Украине

https://ria.ru/20250911/kallas-2041144714.html

Конфликт на Украине будет идти еще несколько лет, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, чьи слова передает EFE. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Конфликт на Украине будет идти еще несколько лет, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, чьи слова передает EFE."Я считаю, что реалистичный сценарий — продолжение конфликта еще пару лет", — утверждает она.По ее мнению, пессимистичным сценарием завершения боевых действий будет исход, при котором Украина должна пойти на территориальные уступки.На прошлой неделе Владимир Путин после визита в Китай заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. При этом он назвал его исполняющим обязанности главы администрации, подчеркнув, что президентский мандат Зеленского истек.Зеленский в интервью телеканалу ABC отказался от визита в Москву, но при этом заявил, что готов к встрече в любом формате.Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

