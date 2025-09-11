https://ria.ru/20250911/kaliningrad-2041115881.html
В Калининграде столкнулись шесть автомобилей
Шесть автомобилей столкнулись утром в Калининграде, один человек в результате ДТП доставлен в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 11.09.2025
КАЛИНИНГРАД, 11 сен - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись утром в Калининграде, один человек в результате ДТП доставлен в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД. "По оперативной информации, 11.09.2025 около 07.11 (8.11 мск) в городе Калининграде на улице Александра Невского произошло столкновение шести автомобилей. В результате ДТП один водитель получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение",- говорится в сообщении в Telegram- канале областного УМВД. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение в этом районе Калининграда затруднено.
