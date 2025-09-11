Рейтинг@Mail.ru
06:35 11.09.2025
Кадыров рассказал о дружбе с арабскими странами
в мире
россия
катар
владимир путин
рамзан кадыров
ГРОЗНЫЙ, 11 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, неоднократно принимавший участие в переговорах президента РФ Владимира Путин с рядом арабским стран, рассказал в интервью РИА Новости, что фундамент дружеских отношений с ними заложил его отец Ахмат-Хаджи Кадыров. В марте Кадыров входит в состав российской делегации на переговорах Путина и эмира Катара Тамима Аль Тани в Кремле. "Вообще-то эти контакты начал не я, а мой отец. Несмотря на проблемы, которые у нас были, связанные с терроризмом в регионе, и испорченную репутацию чеченцев, арабские страны поверили в Ахмата-Хаджи, который в начале двухтысячных провёл ряд встреч с лидерами арабских стран и за очень короткий срок развил тесные дружеские отношения", - рассказал Кадыров, отвечая на вопрос, как ему удалось наладить такие важные контакты. Глава Чечни напомнил, что его отец активно поддерживал связь с арабским миром. "Его уважали, разделяли его религиозную позицию, его жесткую позицию к террористам. Я был рядом и всё это видел. Поэтому мои сегодняшние отношения с арабским миром – это лишь малая роль, настоящий фундамент заложил Ахмат-Хаджи", - объяснил он.
в мире, россия, катар, владимир путин, рамзан кадыров
В мире, Россия, Катар, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
ГРОЗНЫЙ, 11 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, неоднократно принимавший участие в переговорах президента РФ Владимира Путин с рядом арабским стран, рассказал в интервью РИА Новости, что фундамент дружеских отношений с ними заложил его отец Ахмат-Хаджи Кадыров.
В марте Кадыров входит в состав российской делегации на переговорах Путина и эмира Катара Тамима Аль Тани в Кремле.
"Вообще-то эти контакты начал не я, а мой отец. Несмотря на проблемы, которые у нас были, связанные с терроризмом в регионе, и испорченную репутацию чеченцев, арабские страны поверили в Ахмата-Хаджи, который в начале двухтысячных провёл ряд встреч с лидерами арабских стран и за очень короткий срок развил тесные дружеские отношения", - рассказал Кадыров, отвечая на вопрос, как ему удалось наладить такие важные контакты.
Глава Чечни напомнил, что его отец активно поддерживал связь с арабским миром. "Его уважали, разделяли его религиозную позицию, его жесткую позицию к террористам. Я был рядом и всё это видел. Поэтому мои сегодняшние отношения с арабским миром – это лишь малая роль, настоящий фундамент заложил Ахмат-Хаджи", - объяснил он.
