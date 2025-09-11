Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили об атаке на военную цель в пустыне Негев - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 11.09.2025 (обновлено: 20:58 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/izrail-2041314148.html
Хуситы заявили об атаке на военную цель в пустыне Негев
Хуситы заявили об атаке на военную цель в пустыне Негев - РИА Новости, 11.09.2025
Хуситы заявили об атаке на военную цель в пустыне Негев
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о ракетной атаке на военную цель в пустыне Негев и аэропорт Рамон... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T20:57:00+03:00
2025-09-11T20:58:00+03:00
в мире
йемен
израиль
сана
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_0:282:2881:1903_1920x0_80_0_0_dbcc262af06afce984abf4f51e599c0e.jpg
ДОХА, 11 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о ракетной атаке на военную цель в пустыне Негев и аэропорт Рамон на юге Израиля."Военно-воздушные силы Йемена провели две военные операции с применением баллистической ракеты и беспилотников по израильским вражеским объектам на оккупированной территории Палестины", - сообщил в четверг военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.Он добавил, что йеменские вооруженные силы "нанесли удар по израильскому вражескому военному объекту в оккупированном регионе Негев гиперзвуковой баллистической ракетой", а также "провели качественную военную операцию с применением трёх беспилотников, два из которых были нацелены на так называемый аэропорт Рамон (вблизи Эйлата - ред.), а третий на цель в пустыне Негев".Новые удары хуситов по Израилю произошли на следующий день после серии израильских авиаударов по столице Йемена Сане и северо-западной провинции Эль-Джауф, в результате которых, по данным министерства здравоохранения хуситов, погибли 35 человек, в том числе журналисты двух йеменских газет, и более 130 получили ранения.
https://ria.ru/20250911/lavrov-2041246580.html
йемен
израиль
сана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1c09695fc27c5d9d1df372b5ef5cfa76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, израиль, сана, ансар алла
В мире, Йемен, Израиль, Сана, Ансар Алла
Хуситы заявили об атаке на военную цель в пустыне Негев

Хуситы заявили об атаке на военную цель в пустыне Негев и аэропорт Рамон

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 11 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о ракетной атаке на военную цель в пустыне Негев и аэропорт Рамон на юге Израиля.
"Военно-воздушные силы Йемена провели две военные операции с применением баллистической ракеты и беспилотников по израильским вражеским объектам на оккупированной территории Палестины", - сообщил в четверг военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Он добавил, что йеменские вооруженные силы "нанесли удар по израильскому вражескому военному объекту в оккупированном регионе Негев гиперзвуковой баллистической ракетой", а также "провели качественную военную операцию с применением трёх беспилотников, два из которых были нацелены на так называемый аэропорт Рамон (вблизи Эйлата - ред.), а третий на цель в пустыне Негев".
Новые удары хуситов по Израилю произошли на следующий день после серии израильских авиаударов по столице Йемена Сане и северо-западной провинции Эль-Джауф, в результате которых, по данным министерства здравоохранения хуситов, погибли 35 человек, в том числе журналисты двух йеменских газет, и более 130 получили ранения.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Израиль нанес удар по Дохе вблизи дипломатического квартала, заявил Лавров
Вчера, 16:50
 
В миреЙеменИзраильСанаАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала