Хуситы заявили об атаке на военную цель в пустыне Негев

в мире

йемен

израиль

сана

ансар алла

ДОХА, 11 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о ракетной атаке на военную цель в пустыне Негев и аэропорт Рамон на юге Израиля."Военно-воздушные силы Йемена провели две военные операции с применением баллистической ракеты и беспилотников по израильским вражеским объектам на оккупированной территории Палестины", - сообщил в четверг военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.Он добавил, что йеменские вооруженные силы "нанесли удар по израильскому вражескому военному объекту в оккупированном регионе Негев гиперзвуковой баллистической ракетой", а также "провели качественную военную операцию с применением трёх беспилотников, два из которых были нацелены на так называемый аэропорт Рамон (вблизи Эйлата - ред.), а третий на цель в пустыне Негев".Новые удары хуситов по Израилю произошли на следующий день после серии израильских авиаударов по столице Йемена Сане и северо-западной провинции Эль-Джауф, в результате которых, по данным министерства здравоохранения хуситов, погибли 35 человек, в том числе журналисты двух йеменских газет, и более 130 получили ранения.

йемен

израиль

сана

