Рейтинг@Mail.ru
Участники российско-арабского заседания осудили атаку Израиля на Катар - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 11.09.2025 (обновлено: 16:06 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/izrail-2041233258.html
Участники российско-арабского заседания осудили атаку Израиля на Катар
Участники российско-арабского заседания осудили атаку Израиля на Катар - РИА Новости, 11.09.2025
Участники российско-арабского заседания осудили атаку Израиля на Катар
Участники заседания стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в заявлении по итогам саммита осудили атаку... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T16:03:00+03:00
2025-09-11T16:06:00+03:00
в мире
израиль
катар
россия
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:302:960:842_1920x0_80_0_0_e6ec4a34a60185443bbf87a315c7e8dd.jpg
СОЧИ, 11 сен – РИА Новости. Участники заседания стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в заявлении по итогам саммита осудили атаку Израиля по зданию в столице Катара. В Сочи 11 сентября проходит очередной раунд стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. "Министры решительно осудили атаку, совершенную 9 сентября 2025 года израильскими оккупационными силами против государства Катар, в ходе которой в столице, Дохе, во время переговоров были обстреляны жилые объекты, где находились несколько членов политического бюро ХАМАС", - говорится в заявлении. Также министры подчеркнули, что атака является нарушением международных законов и норм, посягательством на суверенитет Катара и подрывом дипломатических усилий, направленных на достижение безопасности в регионе. "Они подчеркнули, что подобные действия требуют четкой и твердой международной позиции, которая возложит на международное сообщество ответственность за его моральные, политические и юридические обязательства и приведет к эффективным мерам по сдерживанию Израиля и прекращению его повторяющихся нарушений принципов международного мира и безопасности", - также говорится в заявлении. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призывает стороны не допустить эскалации.
https://ria.ru/20250911/tramp-2041172346.html
https://ria.ru/20250910/katar-2041066328.html
израиль
катар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040709774_0:212:960:932_1920x0_80_0_0_6ba3011cdd0a9ac4d233354485bc3147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, россия, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Катар, Россия, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Участники российско-арабского заседания осудили атаку Израиля на Катар

Главы МИД стран Персидского залива и РФ осудили атаку Израиля на здание в Дохе

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 11 сен – РИА Новости. Участники заседания стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в заявлении по итогам саммита осудили атаку Израиля по зданию в столице Катара.
В Сочи 11 сентября проходит очередной раунд стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Трамп потребовал от Нетаньяху не наносить удары по Катару, пишут СМИ
12:53
"Министры решительно осудили атаку, совершенную 9 сентября 2025 года израильскими оккупационными силами против государства Катар, в ходе которой в столице, Дохе, во время переговоров были обстреляны жилые объекты, где находились несколько членов политического бюро ХАМАС", - говорится в заявлении.
Также министры подчеркнули, что атака является нарушением международных законов и норм, посягательством на суверенитет Катара и подрывом дипломатических усилий, направленных на достижение безопасности в регионе.
"Они подчеркнули, что подобные действия требуют четкой и твердой международной позиции, которая возложит на международное сообщество ответственность за его моральные, политические и юридические обязательства и приведет к эффективным мерам по сдерживанию Израиля и прекращению его повторяющихся нарушений принципов международного мира и безопасности", - также говорится в заявлении.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призывает стороны не допустить эскалации.
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Премьер Катара выразил признательность России за позицию по Дохе
Вчера, 22:11
 
В миреИзраильКатарРоссияБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала