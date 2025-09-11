Участники российско-арабского заседания осудили атаку Израиля на Катар
Главы МИД стран Персидского залива и РФ осудили атаку Израиля на здание в Дохе
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 сен – РИА Новости. Участники заседания стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в заявлении по итогам саммита осудили атаку Израиля по зданию в столице Катара.
Также министры подчеркнули, что атака является нарушением международных законов и норм, посягательством на суверенитет Катара и подрывом дипломатических усилий, направленных на достижение безопасности в регионе.
"Они подчеркнули, что подобные действия требуют четкой и твердой международной позиции, которая возложит на международное сообщество ответственность за его моральные, политические и юридические обязательства и приведет к эффективным мерам по сдерживанию Израиля и прекращению его повторяющихся нарушений принципов международного мира и безопасности", - также говорится в заявлении.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призывает стороны не допустить эскалации.