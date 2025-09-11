Рейтинг@Mail.ru
ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена - РИА Новости, 11.09.2025
06:02 11.09.2025 (обновлено: 09:06 11.09.2025)
ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена
ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена - РИА Новости, 11.09.2025
ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена
ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена в сторону еврейского государства, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена в сторону еврейского государства, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ. "Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля", — говорится в посте.Перед этим в нескольких районах страны объявили воздушную тревогу.Йеменское движение "Ансар Алла" и ЦАХАЛ регулярно обмениваются ударами после начала военной операции Тель-Авива в секторе Газа. Так, накануне израильские ВВС атаковали Сану и провинцию Эль-Джауф. По последним данным, погибли 35 человек.Как рассказали источники РИА Новости в местных органах власти, целями ЦАХАЛ стали управление морального наставничества Министерства обороны хуситов, а также военные казармы на территории правительственного комплекса.
ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена

ЦАХАЛ заявила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ВВС Израиля перехватили ракету, выпущенную из Йемена в сторону еврейского государства, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
"Ракета, выпущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля", — говорится в посте.
Перед этим в нескольких районах страны объявили воздушную тревогу.
Йеменское движение "Ансар Алла" и ЦАХАЛ регулярно обмениваются ударами после начала военной операции Тель-Авива в секторе Газа. Так, накануне израильские ВВС атаковали Сану и провинцию Эль-Джауф. По последним данным, погибли 35 человек.
Как рассказали источники РИА Новости в местных органах власти, целями ЦАХАЛ стали управление морального наставничества Министерства обороны хуситов, а также военные казармы на территории правительственного комплекса.
