Рейтинг@Mail.ru
Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 11.09.2025 (обновлено: 05:54 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/izrail-2041094585.html
Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена
Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 11.09.2025
Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена
Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, работает ПВО, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T05:50:00+03:00
2025-09-11T05:54:00+03:00
в мире
израиль
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023799235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e12846e73838633f61585a3a6c8e5137.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, работает ПВО, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20250904/tsakhal-2039551506.html
израиль
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023799235_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d126821cd2ea8f6124ce6ca9a661fc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена

Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена, работает ПВО

© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, работает ПВО, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ.
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Выпущенная из Йемена ракета упала вне территории Израиля
4 сентября, 06:15
 
В миреИзраильЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала