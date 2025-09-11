https://ria.ru/20250911/izrail-2041094585.html

Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена

Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 11.09.2025

Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена

Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, работает ПВО, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T05:50:00+03:00

2025-09-11T05:50:00+03:00

2025-09-11T05:54:00+03:00

в мире

израиль

йемен

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023799235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e12846e73838633f61585a3a6c8e5137.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, работает ПВО, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ.

https://ria.ru/20250904/tsakhal-2039551506.html

израиль

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)