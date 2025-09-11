https://ria.ru/20250911/izrail-2041094585.html
Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена
Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 11.09.2025
Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена
Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, работает ПВО, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T05:50:00+03:00
2025-09-11T05:50:00+03:00
2025-09-11T05:54:00+03:00
в мире
израиль
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023799235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e12846e73838633f61585a3a6c8e5137.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, работает ПВО, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20250904/tsakhal-2039551506.html
израиль
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023799235_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d126821cd2ea8f6124ce6ca9a661fc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена
Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена, работает ПВО