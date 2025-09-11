https://ria.ru/20250911/itm-2041245239.html

Российский союз туриндустрии рассказал о ситуации в Непале

Российский союз туриндустрии рассказал о ситуации в Непале - РИА Новости, 11.09.2025

Российский союз туриндустрии рассказал о ситуации в Непале

Обстановка в Непале постепенно нормализуется, а туристы из России не отменяют свои планы на ближайшие недели, рассказал РИА Новости представитель туроператора... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T16:47:00+03:00

2025-09-11T16:47:00+03:00

2025-09-11T16:47:00+03:00

непал

россия

индия

российский союз туриндустрии (рст)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590800531_0:92:1920:1172_1920x0_80_0_0_785d1850b92210c04c4076b3d35c3d27.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Обстановка в Непале постепенно нормализуется, а туристы из России не отменяют свои планы на ближайшие недели, рассказал РИА Новости представитель туроператора ITM group (член Российского союза туриндустрии). Во вторник в ITM говорили РИА Новости, что неделю назад у них из Непала вернулись одни туристы, а через неделю в тур отправляются другие. "Туристы и коллеги из принимающей компании в Непале - в полной безопасности. Мы продолжаем следить за ситуацией и держим своих туристов, запланировавших путешествие на следующей неделе, в курсе событий по мере необходимости. Свои туры они не отменяли", - сказали в компании в четверг. По информации ITM, в целом ситуация в Непала начала стабилизироваться. Международный аэропорт Трибхуван вновь открыт. И хотя действует комендантский час, утром в четверг на несколько часов ограничения были временно сняты, чтобы позволить жителям закупить товары первой необходимости. "Три отеля пострадали во время протестов: Hilton Hotel – получил значительные повреждения. Однозначно он не будет работать в предстоящем сезоне. В отелях Hyatt Regency и Varnavasa Museum Hotel повреждены номера", - заключили в компании. В четверг пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев сообщил РИА Новости, что первая группа россиян успешно покинула Непал после массовых беспорядков в стране, они вылетели в Индию. Он также отметил, что вопрос об эвакуационных рейсах для россиян из Непала не стоит, поскольку ситуация в стране после массовых беспорядков постепенно стабилизируется. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало министерство здравоохранения и народонаселения Непала, что в результате беспорядков в стране на данный момент в больницах скончались 34 человека, лечение получают более тысячи пострадавших. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.

https://ria.ru/20250523/nepal-2018562439.html

https://ria.ru/20241008/alpinist-1976964207.html

https://ria.ru/20241010/alpinisty-1977347154.html

непал

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

непал, россия, индия, российский союз туриндустрии (рст)