Что интересного посмотреть и купить на Cosmoscow 2025: гид по ярмарке
В ярмарке современного искусства Cosmoscow будут участвовать 97 галерей
© Фото : Международная ярмарка современного искусства CosmoscowМеждународная ярмарка современного искусства Cosmoscow
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Жанна Старицына. Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow — одно из главных культурных событий осени. С 12 по 14 сентября "Тимирязев Центр" превратится в огромную арт-площадку: почти сто галерей, специальные проекты, новые имена, лекции и дискуссии. На что обратить внимание — в материале РИА Новости
Галереи и секции: как устроена ярмарка
© Фото : Международная ярмарка современного искусства CosmoscowМеждународная ярмарка современного искусства Cosmoscow
Cosmoscow, крупнейшая в России платформа современного искусства, сочетает коммерческую, образовательную и культурную программы, открывает новые имена и предоставляет возможность диалога с коллекционерами.
В этом году в ярмарке участвуют 97 галерей: 16 приезжают впервые, 25 — из регионов. Чтобы не потеряться в этом многообразии, экспозицию разделили на тематические секции. "База" объединит молодых и уже известных игроков арт-рынка с собственными выставочными пространствами. "Контур" представит проекты галерей без постоянной площадки — тех, кто работает в формате шоурума или онлайн. Также есть секции "Тираж", "Дизайн", "Сообщества".
Кого отметили в этом году
© Фото : Международная ярмарка современного искусства CosmoscowМеждународная ярмарка современного искусства Cosmoscow
Фонд Cosmoscow постоянно поддерживает музеи, институции и художников.
В этот раз звание "Художник года" получила нижегородская арт-группа ПРОВМЫЗА, работающая с разными практиками — от видеоарта до инсталляции. На ярмарке представит перформативную скульптуру "Семена", центральный образ которой — фигура Матери с детьми.
"Музеем года" признали красноярский музейный центр "Площадь Мира", "институцией года" — центр творческих индустрий "Фабрика". Все лауреаты представлены в экспозиции Cosmoscow.
О чем спорят коллекционеры: лекции и дискуссии
© Фото : Международная ярмарка современного искусства CosmoscowМеждународная ярмарка современного искусства Cosmoscow
Лекторий Cosmoscow Talks в этом году посвящен коллекционированию. В фокусе — самые острые вопросы: зачем нужны арт-резиденции и архивы, как проводится экспертиза молодого искусства, каково влияние моды.
Одно из наиболее ожидаемых событий — дискуссия "Golden Collection. Коллекционеры: истории головокружительного успеха". Речь пойдет о частных собраниях, которые служат ориентиром для рынка и вдохновляющим образцом.
От "Цифровой теплицы" до русского авангарда: некоммерческая программа
© Фото : Международная ярмарка современного искусства CosmoscowМеждународная ярмарка современного искусства Cosmoscow
Также Cosmoscow традиционно представляет обширный блок некоммерческих проектов. Гостей познакомят с инициативами фонда "Новые коллекционеры", Limonov Art Foundation, арт-резиденций Нижегородской области, Центра "Солодовня" и другими. Санкт-петербургские Музей Анны Ахматовой и галерея Luda подготовили экспозицию "Было не было", посвященную русскому авангарду.
Выделяется инсталляция "Цифровая теплица" коллаборации итальянских диджитал-художников Маттео Манделли и Луки Бальдокки и KIT 4 KID — приложения, помогающего развитию детей с РАС. В горшках с землей здесь "вырастают" цифровые цветы — они созданы на основе реальных рисунков людей с расстройствами аутистического спектра.
Экзотика на ярмарке: специальный проект об Индии
© Фото : Международная ярмарка современного искусства CosmoscowМеждународная ярмарка современного искусства Cosmoscow
Еще есть масштабный раздел, посвященный современному индийскому искусству. Коллекционеры Екатерина и Андрей Теребенины собрали работы художников и дизайнеров ведущих галерей, в том числе Рахула Инамдара и Ниети Чадхи, искусство ВАСВО Х ВАСВО и Полы Сенгупты.
Этот проект показывает все богатство искусства современной Индии: сочетание традиционных техник и ремесел с передовыми технологиями, особое отношение художников к материалу и глубокую связь с философскими основами культуры.
Перформанс "Час лошади" и программа для детей
© Фото : Международная ярмарка современного искусства CosmoscowМеждународная ярмарка современного искусства Cosmoscow
Четырнадцатого сентября участники фестиваля перформативных искусств PERFORMA, Context. Diana Vishneva и медиахудожники Panterra представят хореографический спектакль "Час лошади", причем дважды — в 19:00 и 21:00. Авторы исследуют отношения человека и новых форм разума, влияние технологий и стремительное ускорение времени.
Для юных зрителей предусмотрена отдельная зона — "Планета веселья". Здесь творчество соединится с игрой: детей ждут мастер-классы по созданию сюрреалистических автопортретов и логотипов, росписи сумок и футболок, а также семейные арт-чтения.
В 2025 году XIII международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в "Тимирязев Центре" с 12 по 14 сентября.