https://ria.ru/20250911/iskusstvo-2040885543.html

Что интересного посмотреть и купить на Cosmoscow 2025: гид по ярмарке

Что интересного посмотреть и купить на Cosmoscow 2025: гид по ярмарке - РИА Новости, 11.09.2025

Что интересного посмотреть и купить на Cosmoscow 2025: гид по ярмарке

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow — одно из главных культурных событий осени. С 12 по 14 сентября "Тимирязев Центр" превратится в огромную... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T08:00:00+03:00

2025-09-11T08:00:00+03:00

2025-09-11T08:05:00+03:00

культура

москва

анна ахматова

россия

индия

нижегородская область

куда сходить

что посмотреть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040908632_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_f043193060a1ec3faae72db1dc60d34e.png

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Жанна Старицына. Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow — одно из главных культурных событий осени. С 12 по 14 сентября "Тимирязев Центр" превратится в огромную арт-площадку: почти сто галерей, специальные проекты, новые имена, лекции и дискуссии. На что обратить внимание — в материале РИА Новости Галереи и секции: как устроена ярмарка Cosmoscow, крупнейшая в России платформа современного искусства, сочетает коммерческую, образовательную и культурную программы, открывает новые имена и предоставляет возможность диалога с коллекционерами. В этом году в ярмарке участвуют 97 галерей: 16 приезжают впервые, 25 — из регионов. Чтобы не потеряться в этом многообразии, экспозицию разделили на тематические секции. "База" объединит молодых и уже известных игроков арт-рынка с собственными выставочными пространствами. "Контур" представит проекты галерей без постоянной площадки — тех, кто работает в формате шоурума или онлайн. Также есть секции "Тираж", "Дизайн", "Сообщества". Кого отметили в этом году Фонд Cosmoscow постоянно поддерживает музеи, институции и художников. В этот раз звание "Художник года" получила нижегородская арт-группа ПРОВМЫЗА, работающая с разными практиками — от видеоарта до инсталляции. На ярмарке представит перформативную скульптуру "Семена", центральный образ которой — фигура Матери с детьми. "Музеем года" признали красноярский музейный центр "Площадь Мира", "институцией года" — центр творческих индустрий "Фабрика". Все лауреаты представлены в экспозиции Cosmoscow. О чем спорят коллекционеры: лекции и дискуссии Лекторий Cosmoscow Talks в этом году посвящен коллекционированию. В фокусе — самые острые вопросы: зачем нужны арт-резиденции и архивы, как проводится экспертиза молодого искусства, каково влияние моды. Одно из наиболее ожидаемых событий — дискуссия "Golden Collection. Коллекционеры: истории головокружительного успеха". Речь пойдет о частных собраниях, которые служат ориентиром для рынка и вдохновляющим образцом. От "Цифровой теплицы" до русского авангарда: некоммерческая программа Также Cosmoscow традиционно представляет обширный блок некоммерческих проектов. Гостей познакомят с инициативами фонда "Новые коллекционеры", Limonov Art Foundation, арт-резиденций Нижегородской области, Центра "Солодовня" и другими. Санкт-петербургские Музей Анны Ахматовой и галерея Luda подготовили экспозицию "Было не было", посвященную русскому авангарду. Выделяется инсталляция "Цифровая теплица" коллаборации итальянских диджитал-художников Маттео Манделли и Луки Бальдокки и KIT 4 KID — приложения, помогающего развитию детей с РАС. В горшках с землей здесь "вырастают" цифровые цветы — они созданы на основе реальных рисунков людей с расстройствами аутистического спектра. Экзотика на ярмарке: специальный проект об ИндииЕще есть масштабный раздел, посвященный современному индийскому искусству. Коллекционеры Екатерина и Андрей Теребенины собрали работы художников и дизайнеров ведущих галерей, в том числе Рахула Инамдара и Ниети Чадхи, искусство ВАСВО Х ВАСВО и Полы Сенгупты. Этот проект показывает все богатство искусства современной Индии: сочетание традиционных техник и ремесел с передовыми технологиями, особое отношение художников к материалу и глубокую связь с философскими основами культуры. Перформанс "Час лошади" и программа для детей Четырнадцатого сентября участники фестиваля перформативных искусств PERFORMA, Context. Diana Vishneva и медиахудожники Panterra представят хореографический спектакль "Час лошади", причем дважды — в 19:00 и 21:00. Авторы исследуют отношения человека и новых форм разума, влияние технологий и стремительное ускорение времени. Для юных зрителей предусмотрена отдельная зона — "Планета веселья". Здесь творчество соединится с игрой: детей ждут мастер-классы по созданию сюрреалистических автопортретов и логотипов, росписи сумок и футболок, а также семейные арт-чтения. В 2025 году XIII международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в "Тимирязев Центре" с 12 по 14 сентября.

https://ria.ru/20250827/moskvichki-2037633122.html

москва

россия

индия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

москва, анна ахматова, россия, индия, нижегородская область, куда сходить , что посмотреть , искусство, культура-важное, стиль жизни