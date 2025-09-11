Ирландия пригрозила отказаться от "Евровидения" из-за Израиля
RTE: Ирландия откажется от "Евровидения", если в нем будет участвовать Израиль
ЛОНДОН, 11 сен - РИА Новости. Ирландия не примет участие в конкурсе песни "Евровидение" в следующем году, если в нем примет участие Израиль, заявила в четверг ирландская государственная телерадиовещательная корпорация RTE.
"Ирландия не примет участие в конкурсе песни "Евровидение-2026", если в нем будет участвовать Израиль... RTE считает, что участие Ирландии было бы неприемлемым, учитывая продолжение ужасающей гибели людей в Газе. RTE также глубоко обеспокоено целенаправленным убийством журналистов в Газе, отказом в доступе международных журналистов на эту территорию и тяжелым положением оставшихся заложников", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте корпорации.
Окончательное решение относительно участия Ирландии будет принято после того, как Европейский вещательный союз примет окончательное решение по составу участников, заявили в корпорации.
Ранее власти Австрии сообщили, что рассчитывают на положительный экономический эффект от проведения конкурса. По словам госсекретаря Австрии по туризму, после победы исполнителя Кончиты Вурст в 2014 году его проведение принесло стране около 40 миллионов евро.
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле. Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней "Wasted love".
Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней "Believe", которую исполнил Дима Билан. -0-