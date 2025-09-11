Рейтинг@Mail.ru
Ирландия пригрозила отказаться от "Евровидения" из-за Израиля
16:46 11.09.2025
Ирландия пригрозила отказаться от "Евровидения" из-за Израиля
Ирландия пригрозила отказаться от "Евровидения" из-за Израиля - РИА Новости, 11.09.2025
Ирландия пригрозила отказаться от "Евровидения" из-за Израиля
Ирландия не примет участие в конкурсе песни "Евровидение" в следующем году, если в нем примет участие Израиль, заявила в четверг ирландская государственная...
ЛОНДОН, 11 сен - РИА Новости. Ирландия не примет участие в конкурсе песни "Евровидение" в следующем году, если в нем примет участие Израиль, заявила в четверг ирландская государственная телерадиовещательная корпорация RTE. "Ирландия не примет участие в конкурсе песни "Евровидение-2026", если в нем будет участвовать Израиль... RTE считает, что участие Ирландии было бы неприемлемым, учитывая продолжение ужасающей гибели людей в Газе. RTE также глубоко обеспокоено целенаправленным убийством журналистов в Газе, отказом в доступе международных журналистов на эту территорию и тяжелым положением оставшихся заложников", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте корпорации. Окончательное решение относительно участия Ирландии будет принято после того, как Европейский вещательный союз примет окончательное решение по составу участников, заявили в корпорации. Конкурс песни "Евровидение" в 2026 году пройдёт в Вене после победы весной 2025 года исполнителя из Австрии. Полуфиналы 70-го по счету конкурса состоятся 12 и 14 мая, а финал – 16 мая на арене Wiener Stadthalle. Ранее власти Австрии сообщили, что рассчитывают на положительный экономический эффект от проведения конкурса. По словам госсекретаря Австрии по туризму, после победы исполнителя Кончиты Вурст в 2014 году его проведение принесло стране около 40 миллионов евро. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле. Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней "Wasted love". Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней "Believe", которую исполнил Дима Билан. -0-
Ирландия пригрозила отказаться от "Евровидения" из-за Израиля

RTE: Ирландия откажется от "Евровидения", если в нем будет участвовать Израиль

© Фото : ESCplusЛоготип песенного конкурса Евровидение
Логотип песенного конкурса Евровидение - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : ESCplus
Логотип песенного конкурса Евровидение. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 сен - РИА Новости. Ирландия не примет участие в конкурсе песни "Евровидение" в следующем году, если в нем примет участие Израиль, заявила в четверг ирландская государственная телерадиовещательная корпорация RTE.
"Ирландия не примет участие в конкурсе песни "Евровидение-2026", если в нем будет участвовать Израиль... RTE считает, что участие Ирландии было бы неприемлемым, учитывая продолжение ужасающей гибели людей в Газе. RTE также глубоко обеспокоено целенаправленным убийством журналистов в Газе, отказом в доступе международных журналистов на эту территорию и тяжелым положением оставшихся заложников", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте корпорации.
Победитель музыкального конкурса Евровидение — 2025 австрийский певец Йоханнес Питч (JJ) - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Назван победитель "Евровидения-2025"
18 мая, 02:14
Окончательное решение относительно участия Ирландии будет принято после того, как Европейский вещательный союз примет окончательное решение по составу участников, заявили в корпорации.
Конкурс песни "Евровидение" в 2026 году пройдёт в Вене после победы весной 2025 года исполнителя из Австрии. Полуфиналы 70-го по счету конкурса состоятся 12 и 14 мая, а финал – 16 мая на арене Wiener Stadthalle.
Ранее власти Австрии сообщили, что рассчитывают на положительный экономический эффект от проведения конкурса. По словам госсекретаря Австрии по туризму, после победы исполнителя Кончиты Вурст в 2014 году его проведение принесло стране около 40 миллионов евро.
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле. Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней "Wasted love".
Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней "Believe", которую исполнил Дима Билан. -0-
Иллюстрация будущей сцены Евровидения на площадке Мальмё-Арена - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Премьер Испании обвинил "Евровидение" в двойных стандартах
19 мая, 18:57
 
