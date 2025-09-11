https://ria.ru/20250911/irlandija-2041245009.html

Ирландия пригрозила отказаться от "Евровидения" из-за Израиля

Ирландия пригрозила отказаться от "Евровидения" из-за Израиля - РИА Новости, 11.09.2025

Ирландия пригрозила отказаться от "Евровидения" из-за Израиля

Ирландия не примет участие в конкурсе песни "Евровидение" в следующем году, если в нем примет участие Израиль, заявила в четверг ирландская государственная... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T16:46:00+03:00

2025-09-11T16:46:00+03:00

2025-09-11T16:47:00+03:00

в мире

ирландия

австрия

израиль

кончита вурст

дима билан (виктор белан)

европейский вещательный союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869424815_1:0:970:545_1920x0_80_0_0_4bda47c7095a042e7c55a83d6fe02afc.jpg

ЛОНДОН, 11 сен - РИА Новости. Ирландия не примет участие в конкурсе песни "Евровидение" в следующем году, если в нем примет участие Израиль, заявила в четверг ирландская государственная телерадиовещательная корпорация RTE. "Ирландия не примет участие в конкурсе песни "Евровидение-2026", если в нем будет участвовать Израиль... RTE считает, что участие Ирландии было бы неприемлемым, учитывая продолжение ужасающей гибели людей в Газе. RTE также глубоко обеспокоено целенаправленным убийством журналистов в Газе, отказом в доступе международных журналистов на эту территорию и тяжелым положением оставшихся заложников", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте корпорации. Окончательное решение относительно участия Ирландии будет принято после того, как Европейский вещательный союз примет окончательное решение по составу участников, заявили в корпорации. Конкурс песни "Евровидение" в 2026 году пройдёт в Вене после победы весной 2025 года исполнителя из Австрии. Полуфиналы 70-го по счету конкурса состоятся 12 и 14 мая, а финал – 16 мая на арене Wiener Stadthalle. Ранее власти Австрии сообщили, что рассчитывают на положительный экономический эффект от проведения конкурса. По словам госсекретаря Австрии по туризму, после победы исполнителя Кончиты Вурст в 2014 году его проведение принесло стране около 40 миллионов евро. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле. Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней "Wasted love". Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней "Believe", которую исполнил Дима Билан. -0-

https://ria.ru/20250518/evrovidenie-2017638553.html

https://ria.ru/20250519/evrovidenie-2017921753.html

ирландия

австрия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ирландия, австрия, израиль, кончита вурст, дима билан (виктор белан), европейский вещательный союз