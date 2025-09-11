https://ria.ru/20250911/gutsul-2041189970.html
Арест Гуцул нарушает права народа Гагаузии, заявил адвокат
Арест Гуцул нарушает права народа Гагаузии, заявил адвокат - РИА Новости, 11.09.2025
Арест Гуцул нарушает права народа Гагаузии, заявил адвокат
Арест главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул лишает народ Гагаузии избранного им кандидата, чем нарушает его права и молдавскую конституцию, заявил...
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Арест главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул лишает народ Гагаузии избранного им кандидата, чем нарушает его права и молдавскую конституцию, заявил адвокат Гуцул Гонсало Бойе. "Лишение Гуцул свободы лишает народ Гагаузии избранного кандидата, чем нарушает его права. Нападая на нее, они нарушают собственную конституцию, так как она - избранный представитель признанной территории. Юридическая система используется как оружие против меньшинств. Гуцул страдает от того, что является представителем меньшинства", - сказал адвокат на пресс-конференции в Париже.
Арест Гуцул нарушает права народа Гагаузии, заявил адвокат
