Арест Гуцул нарушает права народа Гагаузии, заявил адвокат

Арест Гуцул нарушает права народа Гагаузии, заявил адвокат - РИА Новости, 11.09.2025

Арест Гуцул нарушает права народа Гагаузии, заявил адвокат

Арест главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул лишает народ Гагаузии избранного им кандидата, чем нарушает его права и молдавскую конституцию, заявил адвокат Гуцул Гонсало Бойе.

ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Арест главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул лишает народ Гагаузии избранного им кандидата, чем нарушает его права и молдавскую конституцию, заявил адвокат Гуцул Гонсало Бойе. "Лишение Гуцул свободы лишает народ Гагаузии избранного кандидата, чем нарушает его права. Нападая на нее, они нарушают собственную конституцию, так как она - избранный представитель признанной территории. Юридическая система используется как оружие против меньшинств. Гуцул страдает от того, что является представителем меньшинства", - сказал адвокат на пресс-конференции в Париже.

