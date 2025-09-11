https://ria.ru/20250911/gutsul-2041174111.html

Адвокат Гуцул заявил, что процесс по ее делу провели со спешкой

Адвокат Гуцул заявил, что процесс по ее делу провели со спешкой - РИА Новости, 11.09.2025

Адвокат Гуцул заявил, что процесс по ее делу провели со спешкой

Процесс по делу осужденной на 7 лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул был проведен со спешкой, документы дела не были предоставлены защите в должные... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T12:58:00+03:00

2025-09-11T12:58:00+03:00

2025-09-11T12:58:00+03:00

в мире

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014408428_0:83:3167:1864_1920x0_80_0_0_6c1b65e912518b9ac3a64a007b0ca1cc.jpg

ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Процесс по делу осужденной на 7 лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул был проведен со спешкой, документы дела не были предоставлены защите в должные сроки, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье, отметив, что решение по делу Гуцул имеет ясную политическую окраску, поскольку судья был выбран заранее. "Почему этот процесс по очень чувствительному делу был решен судьей единолично, в то время как их должно было быть три? И это был тот же судья, который ранее участвовал в процессе, где партия "Шор" была признана (в Молдавии - ред.) криминальной организацией, и он был назначен на ее процесс. Это что-то, что никогда бы не случилось в европейской стране или в правовом государстве", - заявил Жюлье, отметив, что процесс имеет "явную политическую окраску". По его словам, возмутительно, что расследование "велось долгое время в секрете", а документы защите были предоставлены защите "за две недели, притом что в деле 60 тысяч страниц". По его словам, "юридической процесс был проведен со спешкой".

https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html

гагаузия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул