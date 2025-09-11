Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Гуцул заявил, что процесс по ее делу провели со спешкой - РИА Новости, 11.09.2025
Адвокат Гуцул заявил, что процесс по ее делу провели со спешкой
Адвокат Гуцул заявил, что процесс по ее делу провели со спешкой - РИА Новости, 11.09.2025
Адвокат Гуцул заявил, что процесс по ее делу провели со спешкой
Процесс по делу осужденной на 7 лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул был проведен со спешкой, документы дела не были предоставлены защите в должные... РИА Новости, 11.09.2025
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Процесс по делу осужденной на 7 лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул был проведен со спешкой, документы дела не были предоставлены защите в должные сроки, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье, отметив, что решение по делу Гуцул имеет ясную политическую окраску, поскольку судья был выбран заранее. "Почему этот процесс по очень чувствительному делу был решен судьей единолично, в то время как их должно было быть три? И это был тот же судья, который ранее участвовал в процессе, где партия "Шор" была признана (в Молдавии - ред.) криминальной организацией, и он был назначен на ее процесс. Это что-то, что никогда бы не случилось в европейской стране или в правовом государстве", - заявил Жюлье, отметив, что процесс имеет "явную политическую окраску". По его словам, возмутительно, что расследование "велось долгое время в секрете", а документы защите были предоставлены защите "за две недели, притом что в деле 60 тысяч страниц". По его словам, "юридической процесс был проведен со спешкой".
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Процесс по делу осужденной на 7 лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул был проведен со спешкой, документы дела не были предоставлены защите в должные сроки, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье, отметив, что решение по делу Гуцул имеет ясную политическую окраску, поскольку судья был выбран заранее.
"Почему этот процесс по очень чувствительному делу был решен судьей единолично, в то время как их должно было быть три? И это был тот же судья, который ранее участвовал в процессе, где партия "Шор" была признана (в Молдавии - ред.) криминальной организацией, и он был назначен на ее процесс. Это что-то, что никогда бы не случилось в европейской стране или в правовом государстве", - заявил Жюлье, отметив, что процесс имеет "явную политическую окраску".
По его словам, возмутительно, что расследование "велось долгое время в секрете", а документы защите были предоставлены защите "за две недели, притом что в деле 60 тысяч страниц". По его словам, "юридической процесс был проведен со спешкой".
