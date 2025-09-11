https://ria.ru/20250911/gutsul-2041172082.html
Защита Гуцул работает над жалобами в международные инстанции
Защита Гуцул работает над жалобами в международные инстанции - РИА Новости, 11.09.2025
Защита Гуцул работает над жалобами в международные инстанции
Защита осужденной на 7 лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул работает над жалобами в международные инстанции, включая ЕСПЧ, в связи с приговором... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:53:00+03:00
2025-09-11T12:53:00+03:00
2025-09-11T12:53:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
европейский суд по правам человека (еспч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033439399_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c09299067f3c3ff442c155c4fdc8efee.jpg
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Защита осужденной на 7 лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул работает над жалобами в международные инстанции, включая ЕСПЧ, в связи с приговором молдавского суда, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье. "Совместно с молдавскими адвокатами мы работаем над заявкой на апелляцию (в Молдавии), параллельно с этим мы работаем над жалобами в международные инстанции, включая ЕСПЧ. Мы ещё не решили, будем ли дожидаться окончательного приговора (апелляционного суда), или сделаем это заранее", - сказал адвокат. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.
https://ria.ru/20250911/gutsul-2041167100.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033439399_26:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_471bc5cd1189cb386fec6e6ad13d1de0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Защита Гуцул работает над жалобами в международные инстанции
Защита Гуцул работает над жалобами в ЕСПЧ