Защита Гуцул работает над жалобами в международные инстанции - РИА Новости, 11.09.2025
12:53 11.09.2025
Защита Гуцул работает над жалобами в международные инстанции
Защита Гуцул работает над жалобами в международные инстанции
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
европейский суд по правам человека (еспч)
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Защита осужденной на 7 лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул работает над жалобами в международные инстанции, включая ЕСПЧ, в связи с приговором молдавского суда, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье. "Совместно с молдавскими адвокатами мы работаем над заявкой на апелляцию (в Молдавии), параллельно с этим мы работаем над жалобами в международные инстанции, включая ЕСПЧ. Мы ещё не решили, будем ли дожидаться окончательного приговора (апелляционного суда), или сделаем это заранее", - сказал адвокат. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.
Защита Гуцул работает над жалобами в международные инстанции

Защита Гуцул работает над жалобами в ЕСПЧ

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Защита осужденной на 7 лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул работает над жалобами в международные инстанции, включая ЕСПЧ, в связи с приговором молдавского суда, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье.
"Совместно с молдавскими адвокатами мы работаем над заявкой на апелляцию (в Молдавии), параллельно с этим мы работаем над жалобами в международные инстанции, включая ЕСПЧ. Мы ещё не решили, будем ли дожидаться окончательного приговора (апелляционного суда), или сделаем это заранее", - сказал адвокат.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.
Адвокат Гуцул назвал ее содержание в тюрьме незаконным
Заголовок открываемого материала