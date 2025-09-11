https://ria.ru/20250911/gutsul-2041172082.html

Защита Гуцул работает над жалобами в международные инстанции

2025-09-11T12:53:00+03:00

ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Защита осужденной на 7 лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул работает над жалобами в международные инстанции, включая ЕСПЧ, в связи с приговором молдавского суда, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье. "Совместно с молдавскими адвокатами мы работаем над заявкой на апелляцию (в Молдавии), параллельно с этим мы работаем над жалобами в международные инстанции, включая ЕСПЧ. Мы ещё не решили, будем ли дожидаться окончательного приговора (апелляционного суда), или сделаем это заранее", - сказал адвокат. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.

