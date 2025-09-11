https://ria.ru/20250911/gutsul-2041167100.html

Адвокат Гуцул назвал ее содержание в тюрьме незаконным

Содержание осужденной на 7 лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул в тюрьме в отсутствие окончательного приговора апелляционного суда незаконно, заявил РИА Новости, 11.09.2025

ПАРИЖ, 11 сен - РИА Новости. Содержание осужденной на 7 лет лишения свободы главы Гагаузии Евгении Гуцул в тюрьме в отсутствие окончательного приговора апелляционного суда незаконно, заявил РИА Новости ее адвокат Уильям Жюлье, отметив, что обжалует это решение в международных инстанциях."На данном этапе мы можем обжаловать тот факт, что, не имея окончательного решения (апелляционного суда) Евгения Гуцул содержится под стражей, несмотря на презумпцию невиновности. Ее арест по юридическим меркам считается предварительным задержанием. На сегодняшний день мы не видим причин содержать ее под стражей с учетом того, что она соблюдала меры судебного надзора ранее. Ее заключение под стражу на данном этапе абсолютно незаконно", - заявил адвокат.По его словам, соответствующие жалобы будут поданы как перед молдавскими властями, так и международными инстанциями.Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.

