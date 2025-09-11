https://ria.ru/20250911/gubernator-2041079407.html
Губернатор Юты пообещал привлечь к ответственности виновника убийства Кирка
Губернатор Юты пообещал привлечь к ответственности виновника убийства Кирка
2025-09-11T00:27:00+03:00
2025-09-11T00:27:00+03:00
2025-09-11T10:42:00+03:00
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс заявил в социальной сети Х, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка, пообещав привлечь виновника к ответственности. "Я только что разговаривал по телефону с президентом Трампом. Вместе с ФБР и правоохранительными органами штата Юта мы привлечем к ответственности виновного в этой трагедии", - написал он. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
