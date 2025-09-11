Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Юты пообещал привлечь к ответственности виновника убийства Кирка
00:27 11.09.2025 (обновлено: 10:42 11.09.2025)
Губернатор Юты пообещал привлечь к ответственности виновника убийства Кирка
Губернатор Юты пообещал привлечь к ответственности виновника убийства Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Губернатор Юты пообещал привлечь к ответственности виновника убийства Кирка
Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс заявил в социальной сети Х, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после убийства... РИА Новости, 11.09.2025
в мире
юта
сша
дональд трамп
фбр
покушение на американского политика чарли кирка
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс заявил в социальной сети Х, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка, пообещав привлечь виновника к ответственности. "Я только что разговаривал по телефону с президентом Трампом. Вместе с ФБР и правоохранительными органами штата Юта мы привлечем к ответственности виновного в этой трагедии", - написал он. Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
юта
сша
в мире, юта, сша, дональд трамп, фбр, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, Юта, США, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Губернатор Юты пообещал привлечь к ответственности виновника убийства Кирка

Губернатор Юты Кокс пообещал привлечь к ответственности виновника убийства Кирка

Сотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка
Сотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Getty Images / George Frey
Сотрудники правоохранительных органов на территории Университета долины Юта после убийства Чарли Кирка
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс заявил в социальной сети Х, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка, пообещав привлечь виновника к ответственности.
"Я только что разговаривал по телефону с президентом Трампом. Вместе с ФБР и правоохранительными органами штата Юта мы привлечем к ответственности виновного в этой трагедии", - написал он.
Консервативный политик и активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Президент США Дональд Трамп подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
В миреЮтаСШАДональд ТрампФБРПокушение на американского политика Чарли Кирка
 
 
