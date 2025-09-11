https://ria.ru/20250911/gruzija-2041242343.html

В Грузии задержали главу политсовета оппозиционной партии Саакашвили

ТБИЛИСИ, 11 сен - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии задержала председателя политсовета оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движения" Левана Хабеишвили за то, что он "обещал взятки" правоохранителям, заявил в четверг первый заместитель главы СГБ Лаша Маградзе. Хабеишвили ранее неоднократно заявлял, что оппозиция планирует провести 4 октября масштабный митинг. Он так же призывал сторонников присоединиться. "Леван Хабеишвили в публичном пространстве на телевидении и в социальных сетях распространял призывы и обещал взятку сотрудникам силовых структур в случае, если во время акций протеста против властей сотрудники департамента специальных заданий МВД откажутся выполнять возложенные на них обязанности или не будут применять предусмотренные законом специальные средства", - заявил Маградзе на брифинге.

