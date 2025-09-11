Картаполов призвал как можно быстрее победить в СВО

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 11.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
андрей картаполов
госдума рф
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. России нужно как можно быстрее победить в СВО, чтобы весь "маразм", который происходит на Украине, закончился, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя ситуацию с внесением пятилетнего ребенка из России в украинскую базу "Миротворец". Пятилетний ребенок из России внесен в скандальную украинскую базу "Миротворец" в четверг, выяснило ранее РИА Новости, изучив базу данных сайта. На сайте указано, что родившийся 23 мая 2020 года Никита сознательно нарушил госграницу Украины. "Чему-то удивляться из того, что происходит сейчас на Украине не приходится, потому что там перешагнуты через все мыслимые и не мыслимые пороги нормального восприятия. Безусловно, нам как можно быстрее надо победить, чтобы весь этот маразм там закончился. Маразм, в котором страдают сами граждане Украины, ...которые просто находятся в информационном рабстве Зеленского и его шайки. Поэтому мы обязательно это сделаем, и все будут жить так, как надо", - сказал он журналистам на вопрос о том, может ли РФ после победы в СВО потребовать, чтобы сайт "Миротворец" был закрыт.
россия, украина, андрей картаполов, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Андрей Картаполов, Госдума РФ
© РИА Новости / Вадим Савицкий | Перейти в медиабанкАндрей Картаполов
© РИА Новости / Вадим Савицкий
Андрей Картаполов. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. России нужно как можно быстрее победить в СВО, чтобы весь "маразм", который происходит на Украине, закончился, сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя ситуацию с внесением пятилетнего ребенка из России в украинскую базу "Миротворец".
Пятилетний ребенок из России внесен в скандальную украинскую базу "Миротворец" в четверг, выяснило ранее РИА Новости, изучив базу данных сайта. На сайте указано, что родившийся 23 мая 2020 года Никита сознательно нарушил госграницу Украины.
"Чему-то удивляться из того, что происходит сейчас на Украине не приходится, потому что там перешагнуты через все мыслимые и не мыслимые пороги нормального восприятия. Безусловно, нам как можно быстрее надо победить, чтобы весь этот маразм там закончился. Маразм, в котором страдают сами граждане Украины, ...которые просто находятся в информационном рабстве Зеленского и его шайки. Поэтому мы обязательно это сделаем, и все будут жить так, как надо", - сказал он журналистам на вопрос о том, может ли РФ после победы в СВО потребовать, чтобы сайт "Миротворец" был закрыт.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАндрей КартаполовГосдума РФ
 
 
