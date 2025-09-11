https://ria.ru/20250911/gosduma-2041102386.html

В Госдуме призвали создавать возможности для заработка на Дальнем Востоке

В Госдуме призвали создавать возможности для заработка на Дальнем Востоке - РИА Новости, 11.09.2025

В Госдуме призвали создавать возможности для заработка на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке нужно создавать возможность человеку зарабатывать, а также сделать социальные услуги предельно доступными, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T08:06:00+03:00

2025-09-11T08:06:00+03:00

2025-09-11T08:06:00+03:00

общество

дальний восток

арктика

урал

николай харитонов

госдума рф

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. На Дальнем Востоке нужно создавать возможность человеку зарабатывать, а также сделать социальные услуги предельно доступными, заявил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025. "Надо создать возможность человеку зарабатывать. И в то же время сделать так, чтобы социальные услуги, были предельно доступны: образование, медицина. Мы долго добивались, чтобы авиакомпании "затащить" на Дальний Восток и чтобы билеты были дешевые, чтобы их заранее продавать могли… Поэтому надо создавать все здесь, от Урала до Дальнего Востока, где живет 28 миллионов человек", - сказал он. По словам депутата, вся законодательная база и все инвестиции должны создавать такие условия жизни человека, чтобы "он радовался жизни". Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250906/potentsial-2040211586.html

https://ria.ru/20250906/demografiya-2040184087.html

дальний восток

арктика

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дальний восток, арктика, урал, николай харитонов, госдума рф, дальневосточный федеральный университет