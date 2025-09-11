В Госдуме призвали создавать возможности для заработка на Дальнем Востоке

Рейтинг@Mail.ru
08:06 11.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. На Дальнем Востоке нужно создавать возможность человеку зарабатывать, а также сделать социальные услуги предельно доступными, заявил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025. "Надо создать возможность человеку зарабатывать. И в то же время сделать так, чтобы социальные услуги, были предельно доступны: образование, медицина. Мы долго добивались, чтобы авиакомпании "затащить" на Дальний Восток и чтобы билеты были дешевые, чтобы их заранее продавать могли… Поэтому надо создавать все здесь, от Урала до Дальнего Востока, где живет 28 миллионов человек", - сказал он. По словам депутата, вся законодательная база и все инвестиции должны создавать такие условия жизни человека, чтобы "он радовался жизни". Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. На Дальнем Востоке нужно создавать возможность человеку зарабатывать, а также сделать социальные услуги предельно доступными, заявил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025.
"Надо создать возможность человеку зарабатывать. И в то же время сделать так, чтобы социальные услуги, были предельно доступны: образование, медицина. Мы долго добивались, чтобы авиакомпании "затащить" на Дальний Восток и чтобы билеты были дешевые, чтобы их заранее продавать могли… Поэтому надо создавать все здесь, от Урала до Дальнего Востока, где живет 28 миллионов человек", - сказал он.
По словам депутата, вся законодательная база и все инвестиции должны создавать такие условия жизни человека, чтобы "он радовался жизни".
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
ОбществоДальний ВостокАрктикаУралНиколай ХаритоновГосдума РФДальневосточный федеральный университет
 
 
