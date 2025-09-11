https://ria.ru/20250911/gosduma-2041091418.html

ЛДПР предложила направить часть доходов операторов на развитие связи

ЛДПР предложила направить часть доходов операторов на развитие связи - РИА Новости, 11.09.2025

ЛДПР предложила направить часть доходов операторов на развитие связи

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности Иван Сухарев (ЛДПР) направил обращение первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с предложением... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T04:32:00+03:00

2025-09-11T04:32:00+03:00

2025-09-11T04:32:00+03:00

россия

иван сухарев

whatsapp inc.

telegram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности Иван Сухарев (ЛДПР) направил обращение первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с предложением рекомендовать мобильным операторам направлять часть прибыли на расширение зоны покрытия сотовой связи в труднодоступных и малонаселенных регионах России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Депутат подчеркнул, что после введения мер по частичному ограничению звонков в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) и Telegram россияне стали на 20-30% чаще звонить по обычным мобильным номерам. По его словам, это привело к росту нагрузки на сети и сбоям соединения. Кроме того, по данным Минцифры РФ, расходы абонентов к концу года могут увеличиться до 7%, а доход мобильных операторов соответственно вырастет. "Учитывая высокую прибыльность бизнеса, мобильные операторы могли бы сыграть важную роль в улучшении качества связи в отдаленных регионах. Несмотря на низкую рентабельность проектов в малых населенных пунктах, крупные мобильные операторы могли бы направить финансовые ресурсы на установку новых вышек и расширение покрытия сети. Прошу вас поручить рассмотреть указанное предложение и рекомендовать крупным мобильным операторам направлять часть полученных доходов на расширение площади охвата сотовой связью", - сказано в обращении. В документе отмечается, что проблема отсутствия мобильной связи в удаленных от центральных районов местах остается актуальной для многих регионов РФ. По мнению парламентария, это затрудняет доступ жителей к госуслугам, медицинским консультациям, образованию и экономическим возможностям. Как рассказал в беседе с РИА Новости Сухарев, поддержка данной инициативы позволила бы укрепить репутацию крупных мобильных операторов как социально ответственных компаний, а также повысить качество обслуживания и создать условия для равного доступа граждан к современным услугам связи. Роскомнадзор 13 августа сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20250527/pravitelstvo-2019272003.html

https://ria.ru/20250320/operatory-2006111095.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иван сухарев, whatsapp inc., telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество