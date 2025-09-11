Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложила направить часть доходов операторов на развитие связи - РИА Новости, 11.09.2025
04:32 11.09.2025
ЛДПР предложила направить часть доходов операторов на развитие связи
ЛДПР предложила направить часть доходов операторов на развитие связи - РИА Новости, 11.09.2025
ЛДПР предложила направить часть доходов операторов на развитие связи
Первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности Иван Сухарев (ЛДПР) направил обращение первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с предложением... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности Иван Сухарев (ЛДПР) направил обращение первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с предложением рекомендовать мобильным операторам направлять часть прибыли на расширение зоны покрытия сотовой связи в труднодоступных и малонаселенных регионах России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Депутат подчеркнул, что после введения мер по частичному ограничению звонков в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) и Telegram россияне стали на 20-30% чаще звонить по обычным мобильным номерам. По его словам, это привело к росту нагрузки на сети и сбоям соединения. Кроме того, по данным Минцифры РФ, расходы абонентов к концу года могут увеличиться до 7%, а доход мобильных операторов соответственно вырастет. "Учитывая высокую прибыльность бизнеса, мобильные операторы могли бы сыграть важную роль в улучшении качества связи в отдаленных регионах. Несмотря на низкую рентабельность проектов в малых населенных пунктах, крупные мобильные операторы могли бы направить финансовые ресурсы на установку новых вышек и расширение покрытия сети. Прошу вас поручить рассмотреть указанное предложение и рекомендовать крупным мобильным операторам направлять часть полученных доходов на расширение площади охвата сотовой связью", - сказано в обращении. В документе отмечается, что проблема отсутствия мобильной связи в удаленных от центральных районов местах остается актуальной для многих регионов РФ. По мнению парламентария, это затрудняет доступ жителей к госуслугам, медицинским консультациям, образованию и экономическим возможностям. Как рассказал в беседе с РИА Новости Сухарев, поддержка данной инициативы позволила бы укрепить репутацию крупных мобильных операторов как социально ответственных компаний, а также повысить качество обслуживания и создать условия для равного доступа граждан к современным услугам связи. Роскомнадзор 13 августа сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в министерстве.
ЛДПР предложила направить часть доходов операторов на развитие связи

Депутат Сухарев предложил направлять часть прибыли операторов на развитие связи

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по вопросам собственности Иван Сухарев (ЛДПР) направил обращение первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с предложением рекомендовать мобильным операторам направлять часть прибыли на расширение зоны покрытия сотовой связи в труднодоступных и малонаселенных регионах России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что после введения мер по частичному ограничению звонков в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) и Telegram россияне стали на 20-30% чаще звонить по обычным мобильным номерам. По его словам, это привело к росту нагрузки на сети и сбоям соединения. Кроме того, по данным Минцифры РФ, расходы абонентов к концу года могут увеличиться до 7%, а доход мобильных операторов соответственно вырастет.
Правительство утвердило план развития отрасли связи до 2035 года
27 мая, 10:07
Правительство утвердило план развития отрасли связи до 2035 года
27 мая, 10:07
"Учитывая высокую прибыльность бизнеса, мобильные операторы могли бы сыграть важную роль в улучшении качества связи в отдаленных регионах. Несмотря на низкую рентабельность проектов в малых населенных пунктах, крупные мобильные операторы могли бы направить финансовые ресурсы на установку новых вышек и расширение покрытия сети. Прошу вас поручить рассмотреть указанное предложение и рекомендовать крупным мобильным операторам направлять часть полученных доходов на расширение площади охвата сотовой связью", - сказано в обращении.
В документе отмечается, что проблема отсутствия мобильной связи в удаленных от центральных районов местах остается актуальной для многих регионов РФ. По мнению парламентария, это затрудняет доступ жителей к госуслугам, медицинским консультациям, образованию и экономическим возможностям.
Как рассказал в беседе с РИА Новости Сухарев, поддержка данной инициативы позволила бы укрепить репутацию крупных мобильных операторов как социально ответственных компаний, а также повысить качество обслуживания и создать условия для равного доступа граждан к современным услугам связи.
Роскомнадзор 13 августа сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам. Минцифры объяснило, что такая мера положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, добавили в министерстве.
Операторов связи проверят на использование иностранной инфраструктуры
20 марта, 08:48
Операторов связи проверят на использование иностранной инфраструктуры
20 марта, 08:48
 
