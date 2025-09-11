https://ria.ru/20250911/gorlovka-2041308515.html
При атаке дрона ВСУ пострадала жительница Горловки
Мирная жительница Горловки пострадала в результате атаки украинского беспилотника в среду вечером, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.09.2025
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Мирная жительница Горловки пострадала в результате атаки украинского беспилотника в среду вечером, сообщил мэр города Иван Приходько. "По уточнённой информации, в результате атаки БПЛА украинских террористов по центру Горловки вчера вечером ранена мирная горловчанка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
