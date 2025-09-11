https://ria.ru/20250911/gorlovka-2041157700.html

Несколько домов получили повреждения при атаке на Горловку

Несколько домов получили повреждения при атаке на Горловку

Дома получили повреждения в результате атак украинских беспилотников на Горловку в ДНР вечером в среду, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.09.2025

ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Дома получили повреждения в результате атак украинских беспилотников на Горловку в ДНР вечером в среду, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ вечером в среду с 21.42 по 22.10 четырежды сбросили взрывоопасные предметы на Центрально-Городской и Никитовский районы Горловки, а также атаковали при помощи дрона-камикадзе. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке станции Никитовка (Никитовский район Горловки) минувшей ночью уничтожены дом, веранда, летняя кухня, гараж и хозпостройка. К счастью, без пострадавших", - написал мэр в Telegram-канале. По его данным, в центре Горловки также повреждения получил ряд квартир в одном из домов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

