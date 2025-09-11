https://ria.ru/20250911/gorlovka-2041157700.html
Несколько домов получили повреждения при атаке на Горловку
Несколько домов получили повреждения при атаке на Горловку - РИА Новости, 11.09.2025
Несколько домов получили повреждения при атаке на Горловку
Дома получили повреждения в результате атак украинских беспилотников на Горловку в ДНР вечером в среду, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:11:00+03:00
2025-09-11T12:11:00+03:00
2025-09-11T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041157007_0:244:1280:964_1920x0_80_0_0_c78e91595113e86769a22a7647deea02.jpg
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Дома получили повреждения в результате атак украинских беспилотников на Горловку в ДНР вечером в среду, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ вечером в среду с 21.42 по 22.10 четырежды сбросили взрывоопасные предметы на Центрально-Городской и Никитовский районы Горловки, а также атаковали при помощи дрона-камикадзе. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке станции Никитовка (Никитовский район Горловки) минувшей ночью уничтожены дом, веранда, летняя кухня, гараж и хозпостройка. К счастью, без пострадавших", - написал мэр в Telegram-канале. По его данным, в центре Горловки также повреждения получил ряд квартир в одном из домов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041157007_0:4:1280:964_1920x0_80_0_0_bb660e6235e0c3cd6a97b707d9995bd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
Несколько домов получили повреждения при атаке на Горловку
В Горловке Белгородской области при атаке дронов ВСУ повреждены дома