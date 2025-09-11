https://ria.ru/20250911/gorlovka-2041088547.html
ВСУ атаковали Горловку беспилотниками
ВСУ атаковали Горловку беспилотниками
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Украинские войска применили несколько БПЛА-камикадзе для ударов по Горловке, а также использовали беспилотники для сброса взрывоопасных предметов в городе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Атаки ударными БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) 21.42 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе…21.50 – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в сообщениях ведомства. Еще несколько ударов БПЛА-камикадзе были зафиксированы в 21.43 и 21.45, еще один сброс ВОП с БПЛА произошел в 22.10. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
