Памфилова рассказала о подготовке избирательных участков для инвалидов

Более 26 тысяч специально оборудованных избирательных участков образованы в РФ для голосования избирателей с инвалидностью, заявила председатель Центральной... РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 26 тысяч специально оборудованных избирательных участков образованы в РФ для голосования избирателей с инвалидностью, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "У нас для удобства размещено этой категории на портале госуслуг, это наша совместная работа с Минцифры, размещены сведения о 26,5 тысячи специально оборудованных избирательных участков для голосования инвалидов", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашия, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

