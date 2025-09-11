Рейтинг@Mail.ru
11:45 11.09.2025
Памфилова рассказала о росте потребности в дистанционном голосовании
Памфилова рассказала о росте потребности в дистанционном голосовании
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 1,7 миллиона избирателей подали заявление на использование дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2025, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "В этом году мы наблюдаем небывалый ажиотаж, удивительно просто, желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании. Заявление подали из этих 24 регионов свыше 1 миллиона 700 тысяч избирателей. То есть возрастает потребность в ДЭГе", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Как отметила глава ЦИК, в этом году дистанционное электронное голосование будет проходить в 24 регионах РФ. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашия, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 1,7 миллиона избирателей подали заявление на использование дистанционного электронного голосования в ЕДГ-2025, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"В этом году мы наблюдаем небывалый ажиотаж, удивительно просто, желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании. Заявление подали из этих 24 регионов свыше 1 миллиона 700 тысяч избирателей. То есть возрастает потребность в ДЭГе", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
Как отметила глава ЦИК, в этом году дистанционное электронное голосование будет проходить в 24 регионах РФ.
Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашия, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
