https://ria.ru/20250911/golosovanie-2041134104.html

В ЦИК рассказали о дополнительных возможностях голосования в ЕДГ-2025

В ЦИК рассказали о дополнительных возможностях голосования в ЕДГ-2025 - РИА Новости, 11.09.2025

В ЦИК рассказали о дополнительных возможностях голосования в ЕДГ-2025

Дополнительные возможности голосования в ЕДГ-2025 будут применяться в 38 регионах России, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T10:51:00+03:00

2025-09-11T10:51:00+03:00

2025-09-11T11:27:00+03:00

россия

элла памфилова

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дополнительные возможности голосования в ЕДГ-2025 будут применяться в 38 регионах России, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "По информации наших коллег из регионов, в 38 из них на территории почти 6 тысяч населенных пунктов планируется применение дополнительной возможности проголосовать. Это то, о чем я говорю. Приблизить избирательные участки к нашим избирателям тогда, когда есть для этого объективные условия", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

https://ria.ru/20250911/golosovanie-2041133707.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, элла памфилова, политика