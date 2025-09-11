В ЦИК рассказали о дополнительных возможностях голосования в ЕДГ-2025

Рейтинг@Mail.ru
10:51 11.09.2025 (обновлено: 11:27 11.09.2025)
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дополнительные возможности голосования в ЕДГ-2025 будут применяться в 38 регионах России, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "По информации наших коллег из регионов, в 38 из них на территории почти 6 тысяч населенных пунктов планируется применение дополнительной возможности проголосовать. Это то, о чем я говорю. Приблизить избирательные участки к нашим избирателям тогда, когда есть для этого объективные условия", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
россия, элла памфилова, политика
Россия, Элла Памфилова, Политика
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дополнительные возможности голосования в ЕДГ-2025 будут применяться в 38 регионах России, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"По информации наших коллег из регионов, в 38 из них на территории почти 6 тысяч населенных пунктов планируется применение дополнительной возможности проголосовать. Это то, о чем я говорю. Приблизить избирательные участки к нашим избирателям тогда, когда есть для этого объективные условия", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
ЦИК не откажется от традиционных элементов голосования, заявила Памфилова
Россия, Элла Памфилова, Политика
 
 
