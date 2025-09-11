https://ria.ru/20250911/golosovanie-2041134104.html
В ЦИК рассказали о дополнительных возможностях голосования в ЕДГ-2025
В ЦИК рассказали о дополнительных возможностях голосования в ЕДГ-2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дополнительные возможности голосования в ЕДГ-2025 будут применяться в 38 регионах России, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "По информации наших коллег из регионов, в 38 из них на территории почти 6 тысяч населенных пунктов планируется применение дополнительной возможности проголосовать. Это то, о чем я говорю. Приблизить избирательные участки к нашим избирателям тогда, когда есть для этого объективные условия", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
