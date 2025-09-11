Рейтинг@Mail.ru
ЦИК не откажется от традиционных элементов голосования, заявила Памфилова
10:49 11.09.2025
ЦИК не откажется от традиционных элементов голосования, заявила Памфилова
ЦИК не откажется от традиционных элементов голосования, заявила Памфилова
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ЦИК России не спешит отказываться от традиционных элементов голосования, в том числе бумажного способа, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Мы не спешим и не собираемся отказываться от традиционных каких-то совершенно необходимых элементов, которые нам позволят проводить выборы, если необходимо, даже в условиях, как я говорю, пещер. Без света, без электроснабжения, без связи, без интернета и так далее", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Как заявила глава ЦИК, при работе в условиях "беспрецедентных кибератак, беспрецедентных войн, которые идут не только на фронтах боевых действий, но и на электоральных, информационных, психологических (фронтах - ред.)", необходимо иметь страховку в виде бумажных носителей. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
россия, элла памфилова, цик рф
Россия, Элла Памфилова, ЦИК РФ
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской ФедерацииЭлла Памфилова
Элла Памфилова
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК Российской Федерации
Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ЦИК России не спешит отказываться от традиционных элементов голосования, в том числе бумажного способа, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Мы не спешим и не собираемся отказываться от традиционных каких-то совершенно необходимых элементов, которые нам позволят проводить выборы, если необходимо, даже в условиях, как я говорю, пещер. Без света, без электроснабжения, без связи, без интернета и так далее", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
Как заявила глава ЦИК, при работе в условиях "беспрецедентных кибератак, беспрецедентных войн, которые идут не только на фронтах боевых действий, но и на электоральных, информационных, психологических (фронтах - ред.)", необходимо иметь страховку в виде бумажных носителей.
Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В ЦИК рассказали о решениях по выборам на Камчатке и в Курской области
РоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
