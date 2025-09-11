https://ria.ru/20250911/golosovanie-2041133707.html

ЦИК не откажется от традиционных элементов голосования, заявила Памфилова

ЦИК не откажется от традиционных элементов голосования, заявила Памфилова - РИА Новости, 11.09.2025

ЦИК не откажется от традиционных элементов голосования, заявила Памфилова

ЦИК России не спешит отказываться от традиционных элементов голосования, в том числе бумажного способа, заявила председатель Центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T10:49:00+03:00

2025-09-11T10:49:00+03:00

2025-09-11T10:49:00+03:00

россия

элла памфилова

цик рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018250857_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91031e92fc209ad4ef1dd7f93d0d1f94.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ЦИК России не спешит отказываться от традиционных элементов голосования, в том числе бумажного способа, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Мы не спешим и не собираемся отказываться от традиционных каких-то совершенно необходимых элементов, которые нам позволят проводить выборы, если необходимо, даже в условиях, как я говорю, пещер. Без света, без электроснабжения, без связи, без интернета и так далее", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Как заявила глава ЦИК, при работе в условиях "беспрецедентных кибератак, беспрецедентных войн, которые идут не только на фронтах боевых действий, но и на электоральных, информационных, психологических (фронтах - ред.)", необходимо иметь страховку в виде бумажных носителей. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250911/kamchatka-2041133174.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, элла памфилова, цик рф