Памфилова рассказала о голосовании на экстерриториальных участках - РИА Новости, 11.09.2025
10:36 11.09.2025
Памфилова рассказала о голосовании на экстерриториальных участках
Памфилова рассказала о голосовании на экстерриториальных участках
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Голосование на экстерриториальных участках в единый день голосования будет проводиться три дня, 12-14 сентября, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Голосование вот на этих экстерриториальных участках будет проводиться три дня - 12, 13 и 14 сентября, так же как у нас принято с 8 утра до 8 вечера по московскому времени", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Голосование на экстерриториальных участках в единый день голосования будет проводиться три дня, 12-14 сентября, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Голосование вот на этих экстерриториальных участках будет проводиться три дня - 12, 13 и 14 сентября, так же как у нас принято с 8 утра до 8 вечера по московскому времени", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
