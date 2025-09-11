https://ria.ru/20250911/golosovanie-2041130104.html
Памфилова рассказала о голосовании на экстерриториальных участках
Памфилова рассказала о голосовании на экстерриториальных участках - РИА Новости, 11.09.2025
Памфилова рассказала о голосовании на экстерриториальных участках
Голосование на экстерриториальных участках в единый день голосования будет проводиться три дня, 12-14 сентября, заявила председатель Центральной избирательной... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T10:36:00+03:00
2025-09-11T10:36:00+03:00
2025-09-11T10:36:00+03:00
политика
россия
республика коми
севастополь
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147726/07/1477260764_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a7d15e9afa5b021811fc4dcf0e203dc5.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Голосование на экстерриториальных участках в единый день голосования будет проводиться три дня, 12-14 сентября, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Голосование вот на этих экстерриториальных участках будет проводиться три дня - 12, 13 и 14 сентября, так же как у нас принято с 8 утра до 8 вечера по московскому времени", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250911/pamfilova-2041123981.html
https://ria.ru/20250911/ria-2041107594.html
россия
республика коми
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147726/07/1477260764_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_817c65e6d0dde699aabe9d49c1db6822.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика коми, севастополь, элла памфилова
Политика, Россия, Республика Коми, Севастополь, Элла Памфилова
Памфилова рассказала о голосовании на экстерриториальных участках
Голосование на экстерриториальных участках в сентябре продлится три дня