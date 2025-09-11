https://ria.ru/20250911/golosovanie-2041130104.html

Памфилова рассказала о голосовании на экстерриториальных участках

Памфилова рассказала о голосовании на экстерриториальных участках - РИА Новости, 11.09.2025

Памфилова рассказала о голосовании на экстерриториальных участках

Голосование на экстерриториальных участках в единый день голосования будет проводиться три дня, 12-14 сентября, заявила председатель Центральной избирательной... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T10:36:00+03:00

2025-09-11T10:36:00+03:00

2025-09-11T10:36:00+03:00

политика

россия

республика коми

севастополь

элла памфилова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147726/07/1477260764_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a7d15e9afa5b021811fc4dcf0e203dc5.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Голосование на экстерриториальных участках в единый день голосования будет проводиться три дня, 12-14 сентября, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "Голосование вот на этих экстерриториальных участках будет проводиться три дня - 12, 13 и 14 сентября, так же как у нас принято с 8 утра до 8 вечера по московскому времени", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250911/pamfilova-2041123981.html

https://ria.ru/20250911/ria-2041107594.html

россия

республика коми

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, республика коми, севастополь, элла памфилова