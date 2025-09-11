https://ria.ru/20250911/golosovanie-2041129953.html
В Донбассе и Новороссии создали 68 избирательных участков
В Донбассе и Новороссии создали 68 избирательных участков - РИА Новости, 11.09.2025
В Донбассе и Новороссии создали 68 избирательных участков
На территории Донбасса и Новороссии образовано 68 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в ЕДГ-2025, сообщила председатель... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. На территории Донбасса и Новороссии образовано 68 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в ЕДГ-2025, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. "На территории Донбасса и Новороссии образовано 68 экстерриториальных избирательных участков с численностью избирателей более 113 тысяч человек", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
