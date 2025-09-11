https://ria.ru/20250911/glavy-2041223164.html
Лавров рассказал, кто примет участие в российско-арабском саммите
Лавров рассказал, кто примет участие в российско-арабском саммите - РИА Новости, 11.09.2025
Лавров рассказал, кто примет участие в российско-арабском саммите
Практически все лидеры арабских стран Персидского залива подтвердили намерение участвовать в первом российско-арабском саммите, который пройдет в Москве в... РИА Новости, 11.09.2025
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Практически все лидеры арабских стран Персидского залива подтвердили намерение участвовать в первом российско-арабском саммите, который пройдет в Москве в середине октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Практически все наши коллеги подтвердили свое участие на высшем уровне. Мы примерно наметили темы, которые требуют дополнительно внимания. Эксперты работают над проектом итоговой декларации, над проектом плана действий Россия - государства Залива на 2026-2028 годы", - сказал Лавров по итогам министерского заседания в формате Россия- Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. По его словам, израильский удар по Дохе будет иметь негативные последствия для всего региона. "Подготовим материалы, предложения, инициативы, которые президенты и лидеры аравийской "шестерки" будут рассматривать", - добавил Лавров. Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
Лавров рассказал, кто примет участие в российско-арабском саммите
Почти все лидеры арабских стран Персидского залива подтвердили участие в саммите