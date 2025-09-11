Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, кто примет участие в российско-арабском саммите - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/glavy-2041223164.html
Лавров рассказал, кто примет участие в российско-арабском саммите
Лавров рассказал, кто примет участие в российско-арабском саммите - РИА Новости, 11.09.2025
Лавров рассказал, кто примет участие в российско-арабском саммите
Практически все лидеры арабских стран Персидского залива подтвердили намерение участвовать в первом российско-арабском саммите, который пройдет в Москве в... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:35:00+03:00
2025-09-11T15:35:00+03:00
в мире
москва
россия
персидский залив
сергей лавров
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Практически все лидеры арабских стран Персидского залива подтвердили намерение участвовать в первом российско-арабском саммите, который пройдет в Москве в середине октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Практически все наши коллеги подтвердили свое участие на высшем уровне. Мы примерно наметили темы, которые требуют дополнительно внимания. Эксперты работают над проектом итоговой декларации, над проектом плана действий Россия - государства Залива на 2026-2028 годы", - сказал Лавров по итогам министерского заседания в формате Россия- Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. По его словам, израильский удар по Дохе будет иметь негативные последствия для всего региона. "Подготовим материалы, предложения, инициативы, которые президенты и лидеры аравийской "шестерки" будут рассматривать", - добавил Лавров. Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
https://ria.ru/20250911/prezident-2041138429.html
https://ria.ru/20250910/bakhreyn-2041004066.html
москва
россия
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, персидский залив, сергей лавров, лига арабских государств
В мире, Москва, Россия, Персидский залив, Сергей Лавров, Лига арабских государств
Лавров рассказал, кто примет участие в российско-арабском саммите

Почти все лидеры арабских стран Персидского залива подтвердили участие в саммите

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Практически все лидеры арабских стран Персидского залива подтвердили намерение участвовать в первом российско-арабском саммите, который пройдет в Москве в середине октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Практически все наши коллеги подтвердили свое участие на высшем уровне. Мы примерно наметили темы, которые требуют дополнительно внимания. Эксперты работают над проектом итоговой декларации, над проектом плана действий Россия - государства Залива на 2026-2028 годы", - сказал Лавров по итогам министерского заседания в формате Россия- Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Лидер Йемена Ришад аль-Алими - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Лидер Йемена примет участие в российско-арабском саммите
10:57
По его словам, израильский удар по Дохе будет иметь негативные последствия для всего региона.
"Подготовим материалы, предложения, инициативы, которые президенты и лидеры аравийской "шестерки" будут рассматривать", - добавил Лавров.
Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Король Бахрейна планирует посетить российско-арабский саммит
Вчера, 16:44
 
В миреМоскваРоссияПерсидский заливСергей ЛавровЛига арабских государств
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала