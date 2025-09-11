Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД арабских стран и России проведут встречу в Москве
13:32 11.09.2025
Главы МИД арабских стран и России проведут встречу в Москве
москва
россия
ближний восток
сергей лавров
лига арабских государств
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Главы МИД арабских стран и России проведут встречу в Москве 13 октября в преддверии российского-арабского саммита, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ждём лидеров ваших стран 15 октября в Москве для участия в первом российско-арабском саммите. А за два дня до этого, 13 октября, состоится подготовительная встреча на уровне министров иностранных дел, будем рады видеть вас на этом мероприятии, которое призвано завершить подготовку итоговых документов к российско-арабскому саммиту", - сказал Лавров, открывая министерскую встречу Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
москва, россия, ближний восток, сергей лавров, лига арабских государств
Москва, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, Лига арабских государств
Главы МИД арабских стран и России проведут встречу в Москве

Лидер Йемена примет участие в российско-арабском саммите
МоскваРоссияБлижний ВостокСергей ЛавровЛига арабских государств
 
 
