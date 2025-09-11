https://ria.ru/20250911/glavy-2041188617.html

Главы МИД арабских стран и России проведут встречу в Москве

Главы МИД арабских стран и России проведут встречу в Москве - РИА Новости, 11.09.2025

Главы МИД арабских стран и России проведут встречу в Москве

Главы МИД арабских стран и России проведут встречу в Москве 13 октября в преддверии российского-арабского саммита, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T13:32:00+03:00

2025-09-11T13:32:00+03:00

2025-09-11T13:32:00+03:00

москва

россия

ближний восток

сергей лавров

лига арабских государств

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031946228_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_46674fd94b0358055e484468753ee8a3.jpg

СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Главы МИД арабских стран и России проведут встречу в Москве 13 октября в преддверии российского-арабского саммита, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ждём лидеров ваших стран 15 октября в Москве для участия в первом российско-арабском саммите. А за два дня до этого, 13 октября, состоится подготовительная встреча на уровне министров иностранных дел, будем рады видеть вас на этом мероприятии, которое призвано завершить подготовку итоговых документов к российско-арабскому саммиту", - сказал Лавров, открывая министерскую встречу Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.

https://ria.ru/20250911/prezident-2041138429.html

москва

россия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, ближний восток, сергей лавров, лига арабских государств