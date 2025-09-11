Глава Краснодарского края оценил открытие аэропорта

https://ria.ru/20250911/glava-2041247426.html
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал долгожданным событием возобновление работы аэропорта Краснодара, об этом он написал в своем Telegram-канале. "Долгожданное событие для жителей и гостей Краснодарского края. Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Уже 17 сентября он примет первый рейс из Москвы авиакомпании "Аэрофлот". Благодарю правительство страны за принятое решение", - говорится в сообщении.
