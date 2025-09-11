https://ria.ru/20250911/glava-2041247426.html

Глава Краснодарского края оценил открытие аэропорта

Глава Краснодарского края оценил открытие аэропорта - РИА Новости, 11.09.2025

Глава Краснодарского края оценил открытие аэропорта

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал долгожданным событием возобновление работы аэропорта Краснодара, об этом он написал в своем... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T16:52:00+03:00

2025-09-11T16:52:00+03:00

2025-09-11T16:52:00+03:00

краснодарский край

краснодар

москва

вениамин кондратьев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975593535_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e01b4175bfe5de00e5f709e1be859d26.jpg

СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал долгожданным событием возобновление работы аэропорта Краснодара, об этом он написал в своем Telegram-канале. "Долгожданное событие для жителей и гостей Краснодарского края. Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Уже 17 сентября он примет первый рейс из Москвы авиакомпании "Аэрофлот". Благодарю правительство страны за принятое решение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240910/rosaviatsiya-1971739480.html

краснодарский край

краснодар

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, краснодар, москва, вениамин кондратьев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот