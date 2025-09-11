Рейтинг@Mail.ru
Глава Краснодарского края оценил открытие аэропорта
16:52 11.09.2025
Глава Краснодарского края оценил открытие аэропорта
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал долгожданным событием возобновление работы аэропорта Краснодара, об этом он написал в своем Telegram-канале. "Долгожданное событие для жителей и гостей Краснодарского края. Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Уже 17 сентября он примет первый рейс из Москвы авиакомпании "Аэрофлот". Благодарю правительство страны за принятое решение", - говорится в сообщении.
Глава Краснодарского края оценил открытие аэропорта

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал долгожданным событием возобновление работы аэропорта Краснодара, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Долгожданное событие для жителей и гостей Краснодарского края. Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Уже 17 сентября он примет первый рейс из Москвы авиакомпании "Аэрофлот". Благодарю правительство страны за принятое решение", - говорится в сообщении.
